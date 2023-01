Cristiano Ronaldo passa por exames antes de ser apresentado no Al Nassr

Ele também atuaria como embaixador da Arábia Saudita na candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2030. O país, que pretende ser a segunda sede árabe da história, concorre com contra a candidatura conjunta entre Espanha, Ucrânia e Portugal, terra de Cristiano.

Cristiano Ronaldo assinou contrato com o clube saudita até 2025, com ganhos de quase U$ 200 milhões (R$ 1,07 bilhões) por ano. O acordo ainda prevê outros cinco anos para CR7 como conselheiro do Al-Nassr, totalizando cerca de U$ 500 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões) pagos ao português livres de impostos.

Após perder a Copa do Catar, o atacante Cristiano Ronaldo compartilhou no Instagram uma foto dele durante os exames médicos pelo Al-Nassr. O craque português foi apresentado oficialmente pelo clube da Arábia Saudita nesta terça-feira (3).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.