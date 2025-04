Cotia abre caminho, São Paulo vence fora e assume liderança na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Libertad (PAR) por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (23), no estádio Tigo La Huerta, em Assunção (PAR), pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Os gols foram marcados por Lucas Ferreira e André Silva. O jovem revelado em Cotia fez o primeiro dele pelo time profissional do São Paulo e abriu caminho para a vitória.

O São Paulo teve o domínio das ações na maior parte do jogo diante de um Libertad atuando no contra-ataque. A entrada de Lucas Ferreira na vaga de Cédric no intervalo fez o time ficar mais agudo e chegar ao gol.

Criticado por alguns por substituições no clássico contra o Santos, Zubeldía acertou nas mudanças diante do Libertad e melhorou o time. Além de Lucas Ferreira, ele colocou Luciano, que participa das jogadas de ambos os gols, e Enzo Díaz na vaga de Wendell, que estava mal no jogo.

Com o resultado, o São Paulo lidera o grupo D com sete pontos. O Libertad ocupa a segunda colocação com seis, enquanto o Alianza Lima é o terceiro com quatro. O Talleres ainda não somou nenhum ponto.

O São Paulo volta a campo neste sábado (26), às 18h30, quando visita o Ceará pelo Brasileirão. O próximo jogo pela Libertadores está marcado para 6 de maio (terça-feira), às 19h, contra o Alianza Lima, no Peru.

SÃO PAULO DOMINA E COTIA RESOLVE

O São Paulo teve boa atuação contra os paraguaios. Diante de uma equipe fechada e atuando no contra-ataque, o time teve o domínio das ações no primeiro tempo a ponto de Zubeldía volta do intervalo com uma alteração ofensiva: a saída de Cédric e a entrada de Lucas Ferreira.

Com dois pontas de ofício pelos lados, o São Paulo deu mais espaços ao Libertad, mas também ficou mais agudo. E foi assim que chegou ao gol. Em um contra-ataque, André Silva lançou Lucas Ferreira que apareceu sozinho do lado direito para avançar, invadir a área e finalizar cruzado para marcar.

Logo depois, Wendell cometeu erro bobo ao colocar a mão na bola dentro da área e o VAR marcou pênalti. Na cobrança, Melgarejo não tomou distância e cobrou no travessão de Rafael. Se não trabalhou no pênalti, o goleiro são-paulino ainda trabalharia muito no jogo: foram ao menos três defesas essenciais antes do time paulista matar a partida. Aos 37, contra-ataque rápido de pé em pé até a bola ser cruzada por Ferraresi para André Silva cabecear com classe e dar números finais ao jogo.

LANCES IMPORTANTES

Aos 10 minutos, Tacuara Cardozo recebeu bola dentro da área aproveitando erro de saída de bola de Ruan e deu um toque de classe para tentar encobrir o goleiro Rafael. A bola saiu por pouco, levando muito perigo.

Aos 16, Wendell e Ferreirinha fizeram boa trama pela esquerda, a bola foi tocada atrás para Marcos Antônio que chegou dividindo com a marcação e acabou se tornando um passe para Wendell, sozinho na linha de fundo. O lateral cruzou rasteiro para André Silva que, sozinho na pequena área, finalizou por cima perdendo gol incrívell.

Aos 16 da segunda etapa, Lucas Ferreira, que havia entrado no intervalo, recebeu belo lançamento de André Silva e teve toda liberdade para avançar pelo lado direito, invadir a área e finalizar rasteiro para vencer o goleiro Morinigo.

Aos 24, Melgarejo cobrou pênalti marcado com auxílio do VAR após toque de mão de Wendell. O camisa 10 não tomou distância e tentou colocar no ângulo de Rafael, mas acertou o travessão e a bola foi embora.

Aos 30, o Libertad inverteu bola da esquerda para a direita, Wendell perdeu de cabeça, a bola passou por baixo das pernas de Alan Franco e se ofereceu para Melgarejo finalizar quase da pequena área. Rafael, no reflexo, fez grande defesa para salvar o São Paulo.

Aos 33, Caballero ficou com a bola na entrada da área e finalizou forte rasteiro. No campo molhado, Rafael fez grande defesa em dois tempos.

Aos 36, Espinoza cobrou falta forte, a bola resvalou na cabeça de Ferreirinha e chegou quente para Rafael espalmar em escanteio.

Aos 37, o São Paulo matou o jogo em contra-ataque rápido. Ferreirinha abriu para Luciano, que deixou com Lucas Ferreira já dentro da área. O jovem segurou para a chegada de Ferraresi, que cruzou na segunda trave na medida para André Silva testar com classe e tirar de Morinigo.

SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi, Ruan e Alan Franco; Cédric (Lucas Ferreira), Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla), Alves (Luciano) e Wendell (Enzo); Ferreirinha (Sabino) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

LIBERTAD

Rodrigo Morinigo; Martin Cáceres, Diego Viera, Néstor Giménez e Matias Espinoza; Campuzano, Caballero e Iván Franco (Alex Fretes); Melgarejo, Marcelo Fernández (Alcaraz) e Oscar Cardozo (Aguilar). Técnico: Sergio Aquino

Local: Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Alan Sandoval (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Amarelos: Melgarejo e Caballero; Marcos Antônio e André Silva

Gol: Lucas Ferreira (16'/2ºT) e André Silva (37'/2ºT)