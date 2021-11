Diferentemente do que constava em versão anterior do relato do jogo entre Athletico-PR e Atlético-MG, o clube mineiro não está a duas vitórias do título. Apesar de o histórico do Campeonato Brasileiro indicar que nenhum vice-campeão fez mais do que 74 pontos, não é possível afirmar que, matematicamente, o título do Atlético-MG estaria assegurado com mais duas vitórias. O texto já foi corrigido, e uma versão atualizada foi enviada.