Corinthians vence Portuguesa-RJ, afasta zebra e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo sem a maioria de seus titulares, o Corinthians fez aquilo que lhe era esperado e avançou sem sustos para a fase oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (11), o clube alvinegro encarou a Portuguesa-RJ e, com grande superioridade, venceu por 2 a 0, com gols de Júnior Moraes e Giuliano, afastando qualquer possibilidade de zebra na Neo Química Arena.

O panorama da partida foi o ataque do Corinthians contra o sistema defensivo da Portuguesa, equipe que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Escalado com três zagueiros, o Corinthians precisou de apenas sete minutos para abrir o placar com Júnior Moraes. Daí em diante, apenas controlou o jogo para confirmar a classificação.

De quebra, o clube do Parque São Jorge manteve sua reputação de jamais ter sido eliminado da Copa do Brasil contra um adversário de menor expressão no futebol nacional e ainda garantiu um cheque de R$ 3 milhões pagos pela CBF a cada um dos 16 classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário do Timão no mata-mata será definido por sorteio.

Quando a escalação do Corinthians foi anunciada, uma hora antes do jogo, o nome de Lucas Piton constava como lateral-direito. No entanto, o técnico Vítor Pereira surpreendeu a todos e montou a equipe com três zagueiros (Robson Bambu, João Victor e Fábio Santos) e mandou Lucas Piton para a ponta esquerda. Na direita, Mosquito e Adson se revezaram pela beirada em uma formação ofensiva do Alvinegro.

Vindo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, após fugir da guerra no país do leste europeu, o centroavante Júnior Moraes enfim conseguiu seu primeiro gol pelo Corinthians em sua 8ª partida pelo clube do Parque São Jorge. O camisa 18 aproveitou um passe acrobático de Giuliano, dominou a bola cara a cara com o goleiro Paulo Henrique e o deslocou para colocar o Timão na frente com apenas sete minutos de partida.

Mesmo com uma formação alternativa e com a maioria de seus titulares poupados, o Corinthians não teve dificuldade alguma para tomar conta da partida no primeiro tempo. Com Adson, Júnior Moraes e Giuliano inspirados, o Timão atuou no campo de ataque, pressionou o adversário e sofreu apenas um chute a gol, de fora da área e sem perigo ao goleiro Cássio.

Não demorou muito para o Corinthians ampliar ainda no primeiro tempo, tamanha a disparidade técnica entre as duas equipes. Em jogada pelo lado direito e um belo passe de Adson para Gustavo Mosquito, o camisa 19 do Timão invadiu a área e cruzou rasteiro para Giuliano apenas empurrar a bola ao fundo da rede e praticamente selar a classificação dos paulistas às oitavas de final da Copa do Brasil.

Capitão do Corinthians, o goleiro Cássio pouco foi acionado pelo sistema ofensivo da Portuguesa, mas precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. Logo após o segundo gol do Timão, o camisa 12 chamou o departamento médico, alegou dores musculares e prontamente foi substituído por Ivan — que jogou na Neo Química Arena pela primeira vez desde que assinou com o clube do Parque São Jorge.

Com a vitória e a vaga encaminhada, o Corinthians diminuiu o ritmo no segundo tempo e fez com que o jogo ficasse morno e, consequentemente, sem grandes lances para os dois lados. O Alvinegro manteve o controle da posse de bola, porém encontrou uma Portuguesa fechada e optou em administrar a partida ao invés de forçar as jogadas no ataque.

Sob chuva e enfrentando uma temperatura de 17ºC na zona leste de São Paulo, mais de 36 mil torcedores acompanharam a partida na Neo Química Arena. O Corinthians arrecadou quase R$ 2 milhões com a venda de ingressos e ainda manteve alta sua média de público na temporada 2022.

O Corinthians volta a campo no próximo sábado (14) para enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa agora volta as atenções para a Série D do Brasileirão. No domingo, os cariocas medirão forças com o Nova Iguaçu, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo 7.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Cartões amarelos: Júnior Moraes e Cantillo (COR); Marcão (POR)

Gols: Júnior Moraes, aos 7min do 1º tempo; e Giuliano, aos 31min do 1º tempo

CORINTHIANS

Cássio (Ivan); Robson Bambu, João Victor e Fábio Santos; Gustavo Mosquito (Gustavo Mantuan), Roni, Maycon (Cantillo), Guiliano, Adson (Wesley) e Lucas Piton; Júnior Moraes (Giovane). T.: Vítor Pereira

PORTUGUESA-RJ

Paulo Henrique; Joazi, Marcão, Amaro e Itambé; Sidney, Jhonnatan (Netinho), Pernão (Claudinho) e Cafú (Patrick); Kayron (Kauan) e Pimenta (Maikinho). T.: Felipe Surian