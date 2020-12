Corinthians vence, amplia invencibilidade e entra na briga pelo G6

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Botafogo por 2 a 0 na tarde deste domingo (27), no Rio, e ampliou sua série invicta sob o comando de Vagner Mancini.

A equipe não perde desde 14 de novembro, quando foi derrotada pelo Atlético-MG, em Itaquera, por 2 a 1. Desde então, são seis partidas: quatro vitórias e dois empates. A boa sequência fez a equipe chegar aos 39 pontos, provisoriamente na oitava colocação do Brasileiro. O Santos, que joga às 18h15, pode ultrapassá-la.

Destaque na segunda-feira, quando deu duas assistências na vitória sobre o Goiás, o equatoriano Cazares voltou a ser fundamental para o Corinthians neste domingo.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, ele tocou para Gustavo Mosquito e apareceu na área para completar de cabeça o cruzamento do atacante. Foi seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. A partida deste domingo marcou ainda a estreia do zagueiro Jemerson, contratado em novembro, pelo Corinthians.

O primeiro tempo foi equilibrado, com as duas equipes criando pouco. A melhor chance do Botafogo foi logo no primeiro lance da partida, na saída de bola, quando Warley recebeu pela direita e chutou para fora.

No segundo tempo, porém, o jogo ficou mais aberto, e o Corinthians teve muitas chances para ampliar o placar, mas Ramiro parou no travessão, Jô em Cavalieri e Matheus Vital também não conseguiu superar goleiro botafoguense.

A melhor chance dos cariocas foi quando Gil desviou cruzamento de Matheus Babi para trás e quase surpreendeu Walter, que fez boa defesa.

Nos acréscimos, Vital enfim conseguiu bater Cavaliari para marcar. Após boa jogada pela esquerda, o atacante driblou Benevenuto e chutou para fechar o placar.

A próxima partida do Corinthians é só no dia 13 de janeiro, contra o Fluminense, no Rio, às 21h30, em confronto direto por uma vaga na Libertadores de 2021. A equipe teria clássico, contra o Palmeiras, no dia 6, mas a partida foi adiada porque o rival tem compromisso pela Libertadores no dia 5, quando enfrenta o River Plate (ARG) na Argentina.

Já o Botafogo, penúltimo colocado do campeonato com apenas 23 pontos, recebe o Athletico-PR no dia 6, às 19h15. A equipe de Eduardo Barroca venceu apenas um jogo nos últimos 14 no Brasileiro.

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Kevin, Benevenuto, Kanu, Rafael Forster (Rhuan); Zé Welison (Lecaros), Caio Alexandre, Cícero (Éber Bessa), Victor Luis (Kalou), Warley (Matheus Babi); Pedro Raúl. T.: Eduardo Barroca

CORINTHIANS

Walter; Fagner, Jemerson, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Xavier), Gustavo Mosquito (Léo Natel), Cazares (Marllon), Otero (Mateus Vital); Jô (Lucas Piton). T.: Vagner Mancini

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Éber Bessa (BOT); Ramiro (COR)

Gols: Cazares (COR), aos 35min do 1ºT; Mateus Vital (COR), aos 49min do 2ºT