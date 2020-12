Messi fica fora de jogo contra o Eibar por problema no tornozelo

Lionel Messi não deve voltar a treinar na próxima segunda-feira (27), no Barcelona e pode perder a partida desta semana contra o Eibar, pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com a Agência Brasil, a ausência do craque se deve a um problema no tornozelo. O Barcelona disse por meio de suas redes sociais que a expectativa é que o jogador volte ao treino após o jogo entre Barcelona e Eibar.

O clube informou ainda que Messi estará disponível para o confronto com o Huesca no dia 3 de janeiro, enquanto estende seu descanso na Argentina.