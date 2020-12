Galhardo quebra jejum, e Internacional vence o Bahia para se firmar no G4

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional encerra o seu 2020 com vitória sobre o Bahia e consolidado no G4 do Brasileiro. O time de Abel Braga, que pode ter feito sua despedida da equipe colorada neste domingo (27), venceu por 2 a 1 em partida válida pela 27ª rodada.

Os gols na Arena Fonte Nova foram marcados por Rodrigo Dourado, de cabeça, já nos acréscimos do primeiro tempo, e por Thiago Galhardo, que, de pênalti, pôs fim a um jejum de dez jogos sem marcar.

Restabelecido ao time após a acusação de racismo na partida contra o Flamengo, Ramírez diminuiu para o Bahia.

Com este resultado, o Inter sobe para 47 pontos e se firma no quarto lugar, sem chances de ser ultrapassado por Grêmio e Palmeiras. Já o Bahia fecha o ano com uma sequência de seis derrotas na competição e permanece com 28 pontos.

Ambos os times voltaram a jogar somente em 2021. No dia 6 de janeiro, o Bahia viaja a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. No dia seguinte, o Internacional estará em Fortaleza, onde jogará contra o Ceará.

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo (Marco Antônio), Rossi (Clayson), Ramírez e Alesson (Gabriel Novaes); Gilberto. T.: Dado Cavalcanti

INTERNACIONAL

Danilo Fernandes; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso), Praxedes (Nonato), Edenilson, Patrick e Caio Vidal (Yuri Alberto); Galhardo (Abel Hernandéz). T.: Abel Braga

Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Auxiliares: Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Juninho e Gregore (BAH; Thiago Galhardo (INT)

Gols: Rodrigo Dourado (INT), aos 46min do 1ºT; Thiago Galhardo (INT), aos 2min, e Índio Ramirez (BAH), aos 23min do 2ºT