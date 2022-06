Corinthians recusa oferta e Inter se retira de negociação por Bruno Méndez

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians recusou a última oferta do Inter para compra dos direitos de Bruno Méndez. Neste domingo (19), o presidente do clube gaúcho, Alessandro Barcellos, disse que o time colorado se retirou da negociação e que o uruguaio voltará para o time paulista.

"Estamos, há algum tempo, em tratativas com o Corinthians buscando a aquisição do jogador. O Inter avançou dentro de suas possibilidades financeiras e fez a maior proposta financeira por um atleta desta gestão. Infelizmente, o Corinthians achou insuficiente o valor e estamos encerrando as negociações", disse o mandatário gaúcho.

Barcellos ainda referiu que o jogador gostaria de seguir em Porto Alegre, que o clube pretendia que ele ficasse, mas que o Timão foi irredutível.

"O Bruno, contra a vontade dele, e contra a nossa também, volta para o Corinthians porque não se chegou a um acordo em relação a valores. O Inter fez um esforço máximo por ele em relação a suas possibilidades e como se organizam as coisas de mercado. A negociação não avançou. O Bruno deve voltar e cumprir seu contrato com o Corinthians", finalizou.

Agora, a direção do Inter volta suas forças para a manutenção de Vitão. O jogador tem contrato com o clube apenas até o fim do mês, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A permanência no Brasil depende de um acordo e da confirmação sobre a sequência da paralisação do futebol no país europeu em razão do conflito com a Rússia.