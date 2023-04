Corinthians perde para Argentinos Juniors na Libertadores

O Corinthians volta a campo pela Libertadores no próximo dia 2, contra o Independiente Del Valle, em casa. No mesmo dia, o Argentinos Juniors recebe o Liverpool.

No 2° tempo, Lázaro mexeu no time, mas não viu resultado: o excesso de bolas alçadas na área facilitou a vida da zaga rival, que ainda assustou com o atacante Ávalos.

Com o resultado, o time de Fernando Lázaro estacionou nos três pontos e perdeu a liderança do Grupo E. Os argentinos, por outro lado, foram a seis pontos e chegaram ao topo da chave.

