Corinthians muda time para confronto direto com o Vasco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians enfrenta o Vasco nesta quarta-feira (21), às 21h30, em São Januário, na abertura da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No último treino tático antes da partida, o técnico Vagner Mancini teve a volta de dois jogadores importantes para o time: o volante Ramiro e o zagueiro Bruno Méndez, que estavam suspensos.

Além deles, outra novidade foi a presença do lateral esquerdo Fábio Santos, de 35 anos, que foi apresentado e já participou da atividade como titular. Como é recém-chegado, é possível que o comandante opte por promover a entrada de Fábio Santos no decorrer da partida, mantendo Lucas Piton no início do duelo.

Os desfalques certos são o meio-campista Otero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o centroavante Jô, com uma contratura muscular na panturrilha esquerda, e Danilo Avelar, que passou por cirurgia no joelho direito e só volta em meados de 2021.

Para tentar se recuperar após a goleada sofrida por 5 a 1 para o Flamengo, Mancini deve repetir a equipe do meio para o ataque. Xavier vai continuar na proteção dos zagueiros na cabeça de área, atrás de Ramiro e Camacho. Mateus Vital e Cazares devem jogar abertos, com um centroavante fixo na área. Boselli é o favorito, mas Luan também pode ser escolhido, para dar mais mobilidade ao time.

O Alvinegro soma apenas 18 pontos em 17 rodadas e ocupa a 16ª posição na tabela. O jogo desta quarta é fundamental para o Corinthians, já que é um duelo direto com o Vasco, que possui a mesma pontuação e está uma posição à frente. Se perder, o time de Vagner Mancini corre o risco de voltar à zona de rebaixamento no fim de semana.

O Vasco não deve ter mudanças táticas em relação ao time que vinha atuando. O Cruz-maltino também está em crise e não vence há seis rodadas -cinco derrotas e um empate. Na última partida, perdeu por 2 a 0 para o Internacional no Beira-Rio.

VASCO

Fernando Miguel; Cayo Tenório, Miranda, Leandro Castán, Henrique; Andrey, Marcos Júnior, Carlinhos, Benítez; Cano, Talles Magno. T.: Ricardo Sá Pinto

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Lucas Piton (Fábio Santos); Xavier, Ramiro, Camacho, Mateus Vital, Cazares (Gustavo Mantuan); Boselli (Luan). T.: Vagner Mancini

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 21h30 desta quarta-feira

Juiz: Caio Max Augusto Vieira (RN)