Santos vira no fim e vence o Defensa y Justicia na Libertadores

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos venceu o Defensa y Justicia (ARG) por 2 a 1 na noite desta terça-feira (20), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os gols foram marcados por Lucas Braga e Marcos Leonardo, para o Peixe, e Romero para o clube argentino.

Com o resultado, o Santos pode terminar a primeira fase da competição continental com a melhor campanha do torneio. Para isso, o alvinegro precisa torcer por um tropeço do Palmeiras nesta quarta (21) contra o Tigre (ARG) no Allianz Parque.

Na partida contra o mesmo adversário na Argentina, o Santos venceu pelo mesmo placar e também de virada, mas com gol de Kaio Jorge. Hoje, foi o outro jovem centroavante do elenco, Marcos Leonardo, quem virou o jogo para o Peixe.

A equipe do técnico Cuca volta a campo no domingo (25), às 16h, para enfrentar o Fluminense, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O destaque da partida foi Lucas Braga. O atacante entrou na segunda etapa e foi fundamental para a vitória do Santos. Ele marcou o primeiro gol e deu assistência para Marcos Leonardo virar a partida.

O pior foi Jean Mota. O meia santista não fez um bom jogo. Com responsabilidade de ajudar na criação pelo centro do campo, ele pouco participou do jogo e foi substituído ainda no intervalo.

O JOGO

Aos seis minutos do segundo tempo, o Defensa y Justicia chegou pela direita e Pizzini encontrou o cruzamento perfeito para deixar Romero livre para empurrar para rede dentro da pequena área e abrir o placar.

Aos 32 do segundo tempo, Pará cruzou da direita, Lucas Braga desviou de cabeça para a defesa do goleiro. No entanto, Wagner Leonardo pegou o rebote do outro lado e cruzou novamente para o meio da área novamente para Lucas Braga, que não perdoou e empatou o duelo.

Marcos Leonardo virou para o Peixe aos 45 minutos do segundo tempo após cruzamento de Lucas Braga.

ATUAÇÃO DO SANTOS

Mesmo classificado e com o primeiro lugar garantido, o técnico Cuca escalou força máxima em busca da primeira colocação geral. Em campo, a escalação deu resultado e o Peixe foi melhor durante o primeiro tempo e poderia ter aberto o placar.

No entanto, na segunda etapa, caiu de produção e viu o Defensa sair na frente. A equipe criou oportunidades, mas Kaio Jorge não conseguiu concluir para as redes. Lucas Braga foi quem conseguiu empatar e, depois, deu assistência para Marcos Leonardo virar.

SUSPENSÃO

O volante Jobson entrou em campo pendurado com dois cartões amarelos e correndo risco de ficar fora da primeira partida das oitavas de final. Ainda no primeiro tempo, o camisa 8 fez uma falta, recebeu a punição e cumprirá suspensão automática. Cuca optou pelo jogador pois via o time com problemas demais na escalação e queria garantir a vitória para poder decidir o maior número possível de mata-matas em casa.

SANTOS

João Paulo; Pará (Marcos Leonardo), Luiz Felipe, Luan Peres, Felipe Jonatan (Wagner Leonardo); Diego Pituca, Jobson (Sandry), Jean Mota (Lucas Lourenço); Arthur Gomes (Lucas Braga), Soteldo, Kaio Jorge. T.: Cuca

DEFENSA Y JUSTICIA

Unsain; David Martínez, Benítez, Frías; Paredes, Enzo Fernández (Acevedo), Isnaldo, Pizzini (Camacho), Rius; Hachen (Merentiel), Braian Romero. T.: Hernán Crespo

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Juiz: Leodan Gonzalez (URU)

Cartões amarelos: Romero e Martínez (Defensa); Jobson e Lucas Braga (Santos)

Gols: Braian Romero, aos 6min do segundo tempo (Defensa); Lucas Braga, aos 32min, e Marcos Leonardo, aos 45min do segundo tempo (Santos)