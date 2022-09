Corinthians está na final da Copa do Brasil contra Flamengo

São Paulo/SP – O Corinthians conseguiu dominar e vazar a defesa do Fluminense já no primeiro tempo do jogo que aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite desta quinta-feira, dia 15, pela Copa do Brasil, em disputa das semifinais e de R$ 25 milhões, para o vice-campeão, ou R$ 60 milhões ao campeão, nas finais. No segundo tempo, um gol contra fechou o placar: Corinthians 3 a 0.

Apesar de o Fluminenses ter mantido a posse de bola por mais tempo do que o Corinthians, o controle do jogo ficou com este, que conseguiu finalizar e furar a defesa do Fluminense em gol de Renato Augusto aos 33 minutos da etapa inicial. Placar: Corinthians 1 a 0.

No segundo tempo, o Fluminense esteve mais agressivo, o que não impediu que Giuliano, aos 45 minutos, marcasse o segundo gol do Corinthians. Mas as emoções da partida não terminaram aí e, aos 48 minutos, gol contra marcado por Felipe Melo completa: Corinthians 3 x 0 Fluminense. Com esse resultado, o Corinthians enfrenta, na final da Copa do Brasil, o Flamengo, nos dias 12 e 19 de outubro.