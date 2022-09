Jogador de 23 anos morre após desmaiar durante treino com seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na manhã da última quarta-feira (14), ocorreu uma tragédia no futebol mundial: o jogador Mariano Ondo Monsuy, do Guiné Equatorial e do Club Rápido de Bouzas, da Espanha, desmaiou durante um treino com a seleção e morreu no caminho para o hospital.

O defensor de 23 anos, que atuava como lateral-direito e zagueiro, iniciou sua trajetória em 2017 no futebol guinéu-equatoriano pelo Cano Sport Academy. Passou pelo FC Skhupi, da Macedônia do Norte, antes de se transferir ao clube sediado em Vigo, que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol, na atual temporada.

Mariano Ondo defendeu sua seleção nacional em sete oportunidades, sendo um dos líderes do elenco. Estava concentrando para um jogo contra a seleção de Togo, dia 27 de setembro.

Celta de Vigo, Cádiz, CD Lugo e outros clubes manifestaram profundo pesar pela morte do atleta. O Rápido de Bouzas emitiu um comunicado oficial:

"O jogador treinou de manhã no centro de treinamento do Banapa (Guiné Equatorial) e algum tempo depois desmaiou. Ele foi transferido para o hospital e perdeu a vida no caminho. A notícia caiu como uma verdadeira bomba na família, comissão técnica, seus companheiros de equipe e em nosso presidente, que ficou muito chateado com o que aconteceu e já anunciou que no sábado, contra o Somozas, ele fará um minuto de silêncio pela perda de Mariano Ondo. Descanse em paz."