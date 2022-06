Corinthians enfrenta Cuiabá para manter sequência invicta desde abril

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta nesta terça-feira (7), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, o Cuiabá, antepenúltimo colocado, em partida que abre a décima rodada do Nacional.

O clube alvinegro se classificou na Copa Libertadores após um início turbulento e ainda sustenta uma sequência de 11 jogos sem derrota. Contudo, em algumas atuações nesta sequência, Vitor Pereira teve que se defender de críticas sobre a atuação da equipe.

Dos 11 jogos sem perder, são seis empates. A vitória diante do Atlético-GO quebrou uma sequência de quatro igualdades -inclusive contra o time reserva do Always Ready-BOL, em casa. Para o jogo de ontem (4) sobre o Atlético-GO, o português teve seis desfalques para montagem da equipe: Maycon (suspenso), Raul Gustavo (covid-19), Willian, Fagner, João Victor e Jô (lesionados).

Ainda assim, chamou a atenção como a equipe escolheu uma postura defensiva ao longo da segunda etapa, transformando o jogo praticamente num ataque contra defesa. No entanto, VP já projeta evolução no desempenho da equipe.

"Vai melhorar [quando] os sete jogadores lesionados voltarem. Vamos melhorar automaticamente. Teremos mais soluções e vamos melhorar automaticamente. É recuperar os jogadores lesionados, que são jogadores importantes, e continuar a trabalhar", comentou.

O treinador já havia reconhecido que o clube não atuou bem diante do América-MG. Analisando o jogo contra o Dragão, falou que há mérito em "defender com qualidade" sempre que necessário. Nas duas ocasiões, ele exaltou a entrega da equipe e valorizou os pontos conquistados desde a derrota para o Palmeiras, em abril, pelo Brasileiro.

O jogo de sábado foi o primeiro de um mês que contará com outras seis partidas. Em média, um jogo a cada quatro dias. VP não terá reforços no elenco, além do retorno dos lesionados. Para a próxima partida, o português terá, ao menos, o retorno do volante Maycon, que estava suspenso.

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça (7)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

VAR: Rafael Tracci (SC)

Transmissão: Sportv e Premiere