Corinthians encara o Flamengo no Maracanã e busca entrada no G-4

Após ter oscilado nas últimas semanas, o Flamengo se recuperou com a goleada por 4 a 0 obtida contra o São Paulo, no Morumbi, no último domingo (14).

O jogo desta quarta vai acontecer a 10 dias da final da Libertadores. Diante da dificuldade em chegar ao tri brasileiro, o Flamengo tem a decisão continental como prioridade. O rubro-negro carioca entra em campo na segunda posição do Nacional, mas a 11 pontos do líder Atlético-MG. Se vencer, a diminui para oito, mas vão faltar seis rodadas para o fim da competição.

No mesmo período, o time não venceu como visitante. Foram empates com Bragantino e Internacional e derrotas diante de Sport, São Paulo e Atlético-MG. O último resultado positivo fora de casa foi contra o Grêmio, em 28 de agosto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os jogos em casa deixaram o Corinthians perto do G4 do Campeonato Brasileiro. Mas para entrar na lista dos times que se classificam de forma direta à fase de grupos da próxima Copa Libertadores, a equipe precisa de um resultado fora.

