Corinthians é punido por infrações na final do Paulistão contra o Palmeiras

A decisão do TJD-SP responsabiliza o clube por falhas na segurança, invasão de campo e arremesso de objetos. As punições serão aplicadas no Paulistão de 2026.

O Corinthians foi punido com a perda de dois mandos de campo e multa de R$ 220 mil pelos episódios de desordem na final do Paulistão contra o Palmeiras, na Neo Química Arena.

