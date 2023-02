Corinthians e Palmeiras empatam em jogaço com muita chuva e show de Rony

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um chuvoso clássico paulista, tudo igual entre Corinthians e Palmeiras. As equipes fizeram um jogo agitado em meio ao dilúvio na Neo Química Arena e empataram em 2 a 2 pelo Campeonato Paulista nesta quina-feira (16).

Roger Guedes marcou o seu quarto gol no rival e abriu o placar para os mandantes, mas Rony apareceu e virou para o time de Abel Ferreira. Gil desafogou os 45 mil torcedores em Itaquera e sacramentou o empate no 2° tempo.

O resultado deixa a equipe de Fernando Lázaro com 15 pontos e na ponta isolada do Grupo C, que ainda tem São Bento, Ituano e Ferroviária.

O time de Abel Ferreira, que não perde há três meses, também lidera com folga o seu grupo: o clube chegou a 21 pontos no Grupo D, à frente de São Bernardo, Santo André e Portuguesa.

O Corinthians volta a jogar no domingo (19), contra o Mirassol, também na Neo Química Arena.

O Palmeiras, por outro lado, só retorna aos gramados na quarta-feira (22), diante do Bragantino, em casa.

O JOGO

O Corinthians iniciou a partida embalado pela loucura de sua torcida. Giuliano até arriscou logo no primeiro minuto, mas o gol saiu pouco depois -e foi de Roger Guedes. O camisa 10 recebeu passe de Renato Augusto, que aproveitou bate-rebate na grande área, balançou as redes de Weverton e marcou o seu 4° gol sobre o rival: 1 a 0.

Logo depois do gol de Guedes, a tempestade ganhou força e encharcou de vez o gramado da Neo Química Arena. Em meio ao dilúvio, os jogadores passaram a ter dificuldade para fazer a bola rolar. O sinal do VAR chegou a cair, e a partida foi disputada por alguns minutos sem o auxílio da tecnologia.

Aos poucos, o time de Abel Ferreira conseguiu neutralizar os corintianos. Zé Rafael e Raphael Veiga obrigaram Cássio a trabalhar. Os mandantes responderam com Renato Augusto e Giuliano - Weverton também mostrou serviço e espalmou os chutes.

Os visitantes protagonizaram uma lambança quase fatal aos 40 minutos. Murilo não viu Weverton fora do gol e recuou de cabeça para o companheiro, que precisou correr e dar um carrinho para jogar a bola para escanteio e evitar o 2 a 0.

Dois minutos depois do susto, o Palmeiras trabalhou e foi recompensado com gol. Raphael Veiga, com liberdade, cruzou em diagonal para a área. Rony se infiltrou no meio dos zagueiros, deu um leve desvio na bola de peixinho e murchou o estádio em Itaquera: 1 a 1.

O longo intervalo não freou o ritmo de Rony. Assim que o 2° tempo começou, ele salvou uma bola perdida com uma linda bicicleta para o meio da área que quase gerou finalização. Aos sete minutos, no entanto, o jogador de 1,66m subiu de cabeça após escanteio pela esquerda, viu Cássio aceitar e virou para o Palmeiras: 2 a 1.

A virada obrigou o Corinthians a sair para o jogo - e abrir espaços para contra-ataques do Palmeiras. Renato Augusto, em chute desviado, e Romero, que errou um cabeceio dentro da área, ficaram no quase. Os visitantes, por outro lado, ameaçaram com Rony.

O time de Lázaro insistiu e foi premiado aos 32 minutos da etapa final. Giuliano recebeu escanteio curto e cruzou à meia-altura para a área. O zagueiro Gil, como um atacante, bateu com a perna direita, viu Weverton bater roupa e decretou o placar em 2 a 2.

Estádio: Neo Química Arena, em Itaquera

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Roger Guedes (COR); Gabriel Menino, Jailson (PAL)

Gols: Roger Guedes (COR), aos 8 min do 1° tempo; Rony (PAL), aos 42 min do 1° tempo e aos 7 min do 2° tempo; Gil (COR), aos 32 min do 2° tempo

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni (Fausto Vera), Giuliano, Renato Augusto e Adson (Romero); Roger Guedes e Yuri Alberto. T.: Fernando Lázaro

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Gabriel Menino (Jailson), Zé Rafael e Raphael Veiga (Atuesta); Rony, Dudu (Giovani) e Endrick (Breno Lopes). T.: Abel Ferreira