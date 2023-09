Corinthians e Fortaleza disputam vaga na final da Sul-Americana

Brasília/DF - O Corinthians recebe o Fortaleza, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (26) em Itaquera, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto decisivo será transmitido ao vivo pela Rádio Naciona, informou a Agência Brasill.

Timão chega motivado

O Corinthians, mandante desta partida, chega motivado. Isso se deve ao fato de ter vencido o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, na última sexta-feira (22). A partida terminou com um triunfo de 1 a 0 do Timão, que subiu para a 10ª colocação da competição. Sem grandes títulos desde 2017, quando levantou seu último Brasileirão, o Corinthians busca chegar à final da competição continental para romper este jejum e de quebra conquistar um título inédito.

O multicampeão Vanderlei Luxemburgo tenta chegar a mais uma final em sua carreira. O treinador do Timão em nenhum momento conseguiu ser unanimidade entre a torcida corinthiana, mesmo levando o time à semifinal da Copa do Brasil e agora da Sul-Americana.

“Os jogadores entenderam nossa proposta. A pressão vai continuar e agora nós temos a responsabilidade de jogar dois jogos decisivos para chegar à final de uma competição importante. É importante adquirir a vantagem”, declarou o técnico Vanderlei Luxemburgo, projetando os confrontos contra o Fortaleza.

Fortaleza busca título internacional

O Fortaleza busca seu primeiro título internacional. O clube participa pela quarta vez de uma competição continental em toda sua história. Nas últimas partidas a equipe vem de uma grande arrancada: são sete vitórias nos últimos oito jogos (contando Brasileirão e Sul-Americana). Uma dessas vitórias no Brasileiro foi justamente sobre o Corinthians, de 2 a 1 na capital cearense.

Graças a essa boa sequência o Fortaleza deu um salto na tabela e agora ocupa a 8ª colocação, com o objetivo de se classificar para próxima edição da Copa Libertadores. A outra forma de chegar à maior competição da América do Sul é justamente através da Sul-Americana, já que o campeão tem vaga garantida na Liberta do próximo ano.

A esperança de gols da equipe nordestina é o atacante Juan Martín Lucero. O argentino é o artilheiro do Fortaleza na temporada com 20 gols, além de também contribuir servindo seus companheiros com sete assistências.

Nos últimos dez jogos entre as equipes o equilíbrio é grande: são quatro vitórias do Corinthians, três vitórias do Fortaleza e outros três empates.

