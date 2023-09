Barezinho Sub-10: Manaus EC e Craques do Futuro seguem líderes dos grupos

Os futuros craques do futebol amazonense se enfrentaram no estádio Ismael Benigno, a Colina, que foi palco da 4ª rodada do Campeonato Amazonense Sub-10. Com seis partidas disputadas, os destaques foram para o Manaus Esporte em Cristo e o Projeto Craques do Futuro, as únicas equipes a vencerem todos os jogos até então. Na rodada, o MEC bateu o São Raimundo, por 1 a 0, já o Craques do Futuro goleou o RB do Norte por 8 a 0.

Os jogos

Em partida inaugural da rodada e que valia a liderança, o Manaus Esporte em Cristo superou o São Raimundo, por 1 a 0, com gol de falta de Davi Lucas, na segunda etapa. A equipe conquistou a quarta vitória em quatro partidas e, assim, lidera o grupo A.

O segundo confronto foi entre RB do Norte e Projeto Craques do Futuro, pelo grupo B. O Craques do Futuro goleou o Boto, por 8 a 0. Davi Lucas foi o nome do duelo, com um hat-trick. Além dele, Paulo, Icaro, Diego e Daniel também deixaram suas marcas na goleada que manteve a equipe no topo do grupo B.

Na sequência, pelo grupo A, o Real Amazonas enfrentou o Cliper. As equipes buscaram abrir o placar, mas os goleiros estavam em dias inspirados e não deixaram passar nada. Final: 0 a 0.

Pelo grupo B, Guerreirinhos e Vingadores mediram forças. O Guerreirinhos venceu por 3 a 1 e conquistou a primeira vitória na competição. Davi Lucca, duas vezes, e Alexandre, marcaram no triunfo. Caio Felipe fez para o Vingadores.

Também pelo grupo B, América de Manacapuru e Librade se enfrentaram. O Papagaio aplicou 4 a 0 e assumiu a segunda colocação. O placar foi construído com dois gols de Marcos e Lucas Emanuel.

Fechando a rodada, pelo grupo A, o Amazonas goleou o Inter Academy, por 6 a 0, e tomou a vice-liderança do São Raimundo. Lucas Oliveira foi o destaque com quatro gols. Guilherme e Samuel completaram a goleada. Com o resultado, a Onça chegou aos nove pontos.

Próxima rodada:

Grupo A:

Vingadores x São Raimundo

Inter Academy x Guerreirinhos

Manaus Esporte em Cristo x Amazonas

Grupo B:

Cliper x RB do Norte

Librade x Real Amazonas

Projeto Craques do Futuro x América de Manacapuru