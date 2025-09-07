Corinthians e Cruzeiro empatam no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro feminino





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Corinthians fizeram uma partida equilibrada na manhã neste domingo (7), a primeira etapa da final do Campeonato Brasileiro feminino. Diante de 19.165 torcedores na Arena Independência, em Belo Horizonte, as equipes empataram em 2 a 2 e chegam ao último jogo, a ser disputado no próximo domingo (14) na Neo Química Arena, em São Paulo, em pé de igualdade.

As visitantes saíram na frente, pressionando desde a primeira bola e encontrando o fundo da rede com Gi Fernandes logo aos 5 minutos. O choque acordou o Cruzeiro, que passou a comandar mais a bola até marcar, aos 27, com cabeçada de Marília em saída atabalhoada da goleira Nicole.

O restante da etapa teve boas chances para ambos os times, e a goleira Camila, do Cruzeiro, precisou fazer múltiplas defesas difíceis para segurar o empate.

Na volta dos vestiários o equilíbrio se manteve, com menos chances criadas até que, aos 29, cruzamento de Tamires encontrou Gabi Zanotti dentro da área. A atacante do Corinthians matou o lance com um voleio e comemorou a dianteira.

A vantagem do time alvinegro, porém, pouco durou. Quatro minutos depois, Isabela fez o dela e deixou tudo igual.

Ao final da partida, jogadoras de ambas as equipes se queixaram muito de um problema com o VAR (árbitro de vídeo). O sistema, usado para checagem remota de lances em campo, ficou offline durante parte do segundo tempo.

O Corinthians, seis vezes campeão do torneio, disputa sua nona final. Depois de terminar a fase de grupos em segundo lugar, eliminou Bahia e São Paulo no mata-mata e agora terá a oportunidade de defender o título mais uma vez em casa.

Já o Cruzeiro chega pela primeira vez à final do Brasileiro, sendo a primeira equipe mineira a alcançar essa etapa. A temporada 2025 no torneio nacional é a melhor da história do time, que teve 15 vitórias na fase de grupos e apenas uma derrota -justamente para o Corinthians.

Os ingressos para a partida de volta começarão a ser vendidos no início desta semana, informa o time paulista. O jogo está marcado para as 10h30.