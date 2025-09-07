   Compartilhe este texto

Corinthians e Cruzeiro empatam no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro feminino

Por Folha de São Paulo

07/09/2025 12h15 — em
Esportes



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Corinthians fizeram uma partida equilibrada na manhã neste domingo (7), a primeira etapa da final do Campeonato Brasileiro feminino. Diante de 19.165 torcedores na Arena Independência, em Belo Horizonte, as equipes empataram em 2 a 2 e chegam ao último jogo, a ser disputado no próximo domingo (14) na Neo Química Arena, em São Paulo, em pé de igualdade.

As visitantes saíram na frente, pressionando desde a primeira bola e encontrando o fundo da rede com Gi Fernandes logo aos 5 minutos. O choque acordou o Cruzeiro, que passou a comandar mais a bola até marcar, aos 27, com cabeçada de Marília em saída atabalhoada da goleira Nicole.

O restante da etapa teve boas chances para ambos os times, e a goleira Camila, do Cruzeiro, precisou fazer múltiplas defesas difíceis para segurar o empate.

Na volta dos vestiários o equilíbrio se manteve, com menos chances criadas até que, aos 29, cruzamento de Tamires encontrou Gabi Zanotti dentro da área. A atacante do Corinthians matou o lance com um voleio e comemorou a dianteira.

A vantagem do time alvinegro, porém, pouco durou. Quatro minutos depois, Isabela fez o dela e deixou tudo igual.

Ao final da partida, jogadoras de ambas as equipes se queixaram muito de um problema com o VAR (árbitro de vídeo). O sistema, usado para checagem remota de lances em campo, ficou offline durante parte do segundo tempo.

O Corinthians, seis vezes campeão do torneio, disputa sua nona final. Depois de terminar a fase de grupos em segundo lugar, eliminou Bahia e São Paulo no mata-mata e agora terá a oportunidade de defender o título mais uma vez em casa.

Já o Cruzeiro chega pela primeira vez à final do Brasileiro, sendo a primeira equipe mineira a alcançar essa etapa. A temporada 2025 no torneio nacional é a melhor da história do time, que teve 15 vitórias na fase de grupos e apenas uma derrota -justamente para o Corinthians.

Os ingressos para a partida de volta começarão a ser vendidos no início desta semana, informa o time paulista. O jogo está marcado para as 10h30.

Bastidores da Política - Defensoria acorda e mostra estragos feitos pela PF e Ibama ao meio ambiente Bastidores da Política
Defensoria acorda e mostra estragos feitos pela PF e Ibama ao meio ambiente

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


07/09/2025

Itália bate a Turquia no tie-break e conquista o ouro no Mundial de Vôlei

07/09/2025

Max Verstappen vence GP da Itália de F1, e Bortoleto é 8º

07/09/2025

Bike vira febre na Granja com a seleção, mas jogadores evitam publicidade

07/09/2025

Ex-técnico do Corinthians expõe crise do sub-20 e cita demissão injusta

07/09/2025

Brasil bate o Japão e conquista o bronze no Mundial de vôlei

Foto: Volleyball World

07/09/2025

Brasil vence o Japão e conquista bronze no Mundial de vôlei feminino

06/09/2025

Com Romário presidente, América-RJ voltará a torneio nacional após 16 anos

06/09/2025

Aryna Sabalenka, vence batalha mental e se sagra bicampeã do US Open

06/09/2025

Bahia volta a golear e conquista sua quinta Copa do Nordeste

06/09/2025

Verstappen crava melhor tempo e será pole no GP da Itália; Bortoleto é 7º

06/09/2025

A tabela do Mundial de Fórmula 1 de 2025

06/09/2025

Rumo ao milésimo gol, CR7 faz mais dois e Portugal goleia nas Eliminatórias

Foto: VNL

06/09/2025

Brasil cai na semifinal do Mundial de vôlei e disputa bronze com Japão

06/09/2025

Brasil erra mais, perde para Itália e disputa o bronze no Mundial feminino

06/09/2025

Brasil perde da Itália e vai disputar terceiro lugar no Mundial de vôlei feminino

06/09/2025

Dupla ganha sobrevida no Flamengo após propostas recusadas e caso Bruno Henrique

06/09/2025

São Paulo vê necessidade de Crespo, mas 9 só chega em 'oportunidade rara'

06/09/2025

NFL em SP tem cães farejadores, ambulantes 'barrados' e tapete vermelho

06/09/2025

Alinhada com o Corinthians, NFL calibra evento no Brasil, mas não evita polêmica

06/09/2025

NFL em Itaquera tem vaias ao hino dos EUA, Neymar no camarote e torcida em festa

05/09/2025

Sinner sofre com o saque, mas confirma final contra Alcaraz no US Open

05/09/2025

Mahomes e noivo de Taylor são anulados, e Chargers vencem Chiefs no Brasil

Foto: Reprodução de vídeo

05/09/2025

Taylor Swift vai acompanhar noivo Travis Kelce em jogo em São Paulo

Foto: Raul Martins/ Remo

05/09/2025

Remo vence o Amazonas e encosta no G4 da Série B

05/09/2025

Alcaraz fecha portas a Djokovic e vai à final em busca do bi no US Open

Foto: Divulgação

05/09/2025

Inscrições abertas para 5ª Copa Tatames Fight Shop de Jiu-Jítsu Gi e Nogi

05/09/2025

STJD revê penas e libera jogadores que haviam sido banidos há dois anos

Foto: Werner Flister / Palmeiras

05/09/2025

Andreas Pereira, do Palmeiras, é convocado para Seleção após lesão de Kaio Jorge

05/09/2025

Andreas Pereira é chamado por Ancelotti para jogo do Brasil na Bolívia


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!