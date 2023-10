Corinthians deslancha no fim, goleia e vai à semi da Libertadores feminina

O adversário da próxima fase será o vencedor do duelo entre Inter x Colo-Colo —que começa às 20h30 (de Brasília). Do outro lado, Palmeiras e Atlético Nacional se enfrentam por uma vaga na final.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians goleou o América de Cali por 4 a 0, no Pascual Guerrero, e está na semifinal da Libertadores feminina. As Brabas fizeram três gols na reta final e carimbaram a classificação.

