Ibra alfineta Balotelli; italiano rebate com taça da Champions

Os dois foram companheiros de equipe entre entre 2007 e 2009. Balotelli atualmente joga no Demisor, da Turquia, enquanto Ibra anunciou a sua aposentadoria no fim da última temporada.

Ele também rebateu o sueco de 42 anos. "Em Manchester [na eliminação para o United] você estava com medo e eu queria ganhar [em campo]. No ano seguinte, ganhámos a Liga dos Campeões de qualquer maneira, mas te amo mesmo assim", escreveu em um post do jornal italiano no Instagram — Ibra deixou a Inter naquela temporada e não esteve no elenco campeão da Champions.

Ibra lamentou que o ex-companheiro não aproveitou o talento que tem. O sueco deu a declaração em um evento promovido pelo jornal Italiano Gazzetta dello Sport, após ser questionado se daria para comparar Balotelli com o atacante português Rafael Leão —com quem ele jogou no Milan.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-atacante Zlatan Ibrahimovic disparou que Mario Balotelli desperdiçou as "muitas oportunidades" que teve na carreira. O italiano, por sua vez, rebateu publicando uma foto com o troféu da Liga dos Campeões.

