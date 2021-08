Corinthians aposta em retrospecto de Renato Augusto para deslanchar contra o Athletico-PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atuação de Renato Augusto contra o Ceará, na última rodada do Campeonato Brasileiro, fez a empolgação pela contratação do meia crescer tanto na torcida quanto na comissão técnica do Corinthians. Embora ainda não reúna condições para ser titular, os números do camisa 8 indicam que os problemas do Corinthians para criar chances de gol podem estar perto do fim. Ele ficará novamente como uma opção para a partida deste domingo (22), às 16h, na Arena da Baixada, contra o Athletico-PR.

O gol que selou a vitória por 3 a 1 sobre o Ceará foi uma amostra do que Renato Augusto pode oferecer ao clube paulista. Em 28 minutos em campo, ele contribuiu com dois chutes a gol, marcou um, e acertou 85% dos passes tentados, incluindo um lançamento, segundo dados do Sofascore.

Na reapresentação do elenco corintiano, na quarta-feira (18), Renato Augusto fez um trabalho específico de preparação física, visando diminuir o impacto dos oito meses inativos. O último jogo antes de estrear com a camisa do Corinthians havia acontecido em dezembro do ano passado.

Já na quinta-feira (19), Renato Augusto foi a campo e treinou normalmente com os companheiros visando o jogo com o Athletico-PR. O planejamento da comissão técnica do Timão é que ele ganhe ritmo de jogo pouco a pouco, até conseguir aguentar os 90 minutos e, assim, começar como titular.

A esperança é que ele mantenha o desempenho diante do Ceará. E o retrospecto recente mostra que as chances de isso acontecer são grandes. Levantamento do Sofascore mostra que nas últimas três temporadas, Renato Augusto foi decisivo quase todas as vezes em que esteve em campo.

Pelo Beijing Guoan, da China, Renato atuou 93 vezes, marcou 30 gols e deu 33 assistências. Além disso, distribuiu 254 passes decisivos para os companheiros.

E não foi só na criação de jogadas que o camisa 8 alvinegro se destacou. Como se fosse um autêntico volante, contribuiu com 166 desarmes nas últimas três temporadas.

No Campeonato Chinês de 2020, Renato Augusto disputou 15 jogos, marcando dois gols e dando duas assistências. Obteve média de 86% de acerto nos passes. Já na Liga dos Campeões da Ásia, em oito jogos, dois gols e duas assistências.

Como atua ditando o ritmo das equipes em que atua, o meia é alvo também dos marcadores adversários. E este é um ponto de atenção para o Corinthians. Em 28 minutos jogando contra o Ceará, Renato Augusto foi desarmado cinco vezes pelo time cearense. No ano passado, no Campeonato Chinês, foi desarmado em média 12 vezes por jogo; já na Liga dos Campeões da Ásia, foram 15 perdas de bola em média.

Para encarar o Athletico-PR, o Corinthians deve entrar em campo com o mesmo time que enfrentou Santos e Ceará. Com 21 pontos, o Alvinegro ocupa a 11ª colocação e espera repetir o desempenho das rodadas passadas para seguir em alta no Brasileirão.

O Athletico-PR, por sua vez, não vive um bom momento na competição. A equipe já foi líder, integrou o G-4, mas começou a rodada na sexta posição, com 23 pontos. Em compensação, o Furacão vem motivado pela classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana após um triunfo por 4 a 2 sobre a LDU.

ATHLETICO-PR

Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Richard, Christian, David Terans, Nikão; Renato Kayzer, Carlos Eduardo. T.: António Oliveira

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Fábio Santos; Gabriel, Roni, Giuliano; Gustavo Mosquito, Jô, Adson. T.: Sylvinho

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (22)

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: sem TV