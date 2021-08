Santos desafia boa fase do Inter no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos enfrenta o Internacional neste domingo (22), às 18h15, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em baixa após a eliminação da Copa Sul-Americana, o time paulista desafia o bom momento vivido pelo Colorado na competição.

Com 21 pontos, o Santos começou a rodada na décima colocação. O time de Fernando Diniz vem de um bom resultado contra o Fortaleza -empate por 1 a 1 na capital cearense- e não perde há três jogos. No entanto, é alvo de críticas por estar apresentando um fraco desempenho. A sequência de más atuações culminou com a queda na Sul-Americana ao perder para o Libertad, no Paraguai, na quinta-feira passada (19).

Para encarar o Inter, o Santos não poderá contar com Marcos Guilherme. Além de estar suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, o atacante não estaria disponível por questões contratuais, já que está emprestado pelo Colorado. Em seu lugar, Marcos Leonardo deve ser o escolhido. Marinho segue fora do time por causa de uma lesão muscular.

O Inter também tem problemas para o jogo na Vila. O lateral direita Saravia está contundido e deve ser substituído pelo argentino Mercado. Nas demais posições, o técnico Diego Aguirre deve manter o time que vem reagindo no Brasileirão.

O Colorado vem de duas vitórias por quatro gols no Brasileirão. Depois de surpreender o Flamengo, com uma goleada por 4 a 0 no Maracanã, o Inter fez 4 a 2 sobre o Fluminense na rodada passada. Os resultados levaram a equipe ao nono lugar do Brasileirão, com o mesmo número de pontos do Santos, levando vantagem por ter melhor ataque.

SANTOS

João Paulo; Madson, Luís Felipe, Kayky, Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez, Pirani; Marcos Leonardo, Lucas Braga. T.: Fernando Diniz

INTERNACIONAL

Daniel; Heitor (Gabriel Mercado), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto. T.: Diego Aguirre

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 18h15 (de Brasília) deste domingo (22)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: Sportv e Premiere