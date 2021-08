Melhor mandante, Botafogo estreia no returno contra o Vila Nova

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nas últimas semanas, a cada rodada da Série B, a torcida do Botafogo sente o G-4 mais próximo, mas as atuações fora de casa têm impedido que a equipe de fato volte para a zona de acesso à elite do Brasileirão. Melhor mandante da competição, o Glorioso tem a chance de embalar novamente, neste domingo (22), às 11h, quando enfrenta o Vila Nova, no Engenhão, pela abertura do returno.

A equipe alvinegra disputou nove partidas em casa, sete no Engenhão e dois no Raulino de Oliveira, e soma sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Os 16 gols a favor e cinco sofridos como mandante resultam no aproveitamento de 81,5%.

No entanto, tem a quinta pior campanha quando atua longe de seus domínios. Atuando fora de casa, a situação é oposta: de dez jogos, o Fogão perdeu cinco, empatou quatro e ganhou um, com nove gols a favor e 15 contra. Neste contexto, o time aproveitou 23,3% dos pontos disputados. Nenhum outro clube apresenta tanta disparidade entre as campanhas dentro e fora de casa nesta edição do campeonato.

Se o Botafogo tem oscilado a depender do palco de suas partidas, a ótima sequência sob o comando do técnico Enderson Moreira pode animar os torcedores da equipe de General Severiano.

Com o empate contra o Guarani, na quarta-feira (18), já são sete partidas do time desde a chegada do treinador, com cinco vitórias, uma derrota e o empate ante o Bugre, em Campinas; foram nove gols feitos e dois sofridos. O aproveitamento de 76% do comandante alvinegro renderia a primeira posição isolada nesta Série B.

Para encarar o Vila Nova, o Botafogo terá o desfalque do volante Luís Oyama, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Com isso, o Alvinegro vai atuar com a seguinte escalação: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Hugo; Barreto, Pedro Castro, Marco Antônio, Chay, Diego Gonçalves, Rafael Navarro.

Estádio: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 11h (de Brasília) deste domingo (22)

Juiz: Denis da Silva Serafim (AL)

VAR: Pablo Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere