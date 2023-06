Corinthians após mil dias sem jogar e garante empate com Cuiabá

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians saiu atrás, mas buscou o empate contra o Cuiabá por 1 a 0 em casa neste sábado (10), na 10ª rodada do Brasileiro.

Deyverson voltou a balançar as redes diante do Corinthians.

Ruan Oliveira, que sofreu com três cirurgias no joelho e não entrava em campo há mais de mil dias, garantiu o empate.

O primeiro tempo teve poucas chances e ficou marcado pela saída precoce de Renato Augusto.

O empate faz com que o Corinthians tenha chances de terminar a rodada na zona de rebaixamento. Para que isso aconteça, basta uma vitória de Goiás, América-MG ou Vasco (este último por dois ou mais gols de diferença) neste domingo (11).

Já o Cuiabá, com 12 pontos, sobe provisoriamente para o 13º lugar.

DEYVERSON SE DESTACA

Muito identificado com o Palmeiras, o atacante Deyverson voltou a marcar diante do Corinthians cinco anos depois. O último tento do jogador contra o Alvinegro havia sido no Brasileirão em 2018, no Allianz Parque, no triunfo por 1 a 0 que ficou marcado pela 'piscadinha' do atleta.

TIMÃO EM CRISE

Eliminado da Libertadores na última quarta (7), o Corinthians venceu apenas um dos últimos nove jogos que fez no Brasileirão e, com a igualdade, continua próximo da zona do rebaixamento.

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Matheus Bidu; Fausto Vera (Wesley), Maycon, Biro (Ruan) e Renato Augusto (Adson); Pedro (Yuri Alberto) e Róger Guedes. T. : Vanderlei Luxemburgo.

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral, Filipe Augusto (Vitão) e Denilson (Ronald Lopes); Emerson (Quagliata), Wellington Silva (Ceppelini) e Deyverson (Isidro Pitta).

T.: António Oliveira.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Dia e hora: 10 de abril, sábado, às 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR FIFA-RN)

Cartões amarelos: Maycon, Ruan (COR); Denilson, Deyverson (CUI)

Gols: Deyverson, aos 9'/2ºT para o Cuiabá; Ruan, aos 35'/2ºT para o Corinthians.