Copa feminina é vitrine para jogadoras da seleção que estão sem clube

A situação de Lauren, Gabi Nunes e Rafaelle ainda não foi definida. As duas primeiras já anunciaram que estão de saída do Madrid CFF, enquanto a zagueira deixou o Arsenal.

Outra que acertou o novo vínculo é Ana Vitória. Ela sai do Benfica rumo ao Paris Saint-Germain. "Estou em um misto de emoções. Por um lado contente e com a expectativa muito alta pelo que vem. Um desafio e tanto que eu queria desde pequena, estou em busca de um sonho. E por outro lado tenho um carinho muito grande pelo Benfica", disse à reportagem na Granja Comary.

Vale lembrar que todas atuaram na Europa, que, ao contrário de países como Estados Unidos e Brasil, viveu o final da temporada no último mês. Com isso, diversas atletas envolvidas na Copa estão em processo de mudança.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira feminina foi convocada para a Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia. Chamou a atenção as cinco jogadoras chamadas e que estão sem contrato com qualquer clube, mas o mercado está aquecido antes do Mundial com maior visibilidade da história.

