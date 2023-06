CBF avalia Belém e Manaus para estreia da seleção nas Eliminatórias

RIO DE JANEIRO/RJ - A CBF busca uma capital na região Norte do Brasil para o primeiro jogo da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa 2026. Belém e Manaus estão no páreo para abrigar a partida contra a Bolívia, em setembro.

O plano da CBF é reduzir distâncias de deslocamentos durante a data Fifa e isso envolve um "casamento" entre a sede quando Brasil for mandante e o país do jogo como visitante.

No caso do primeiro jogo das Eliminatórias, o adversário inicial é a Bolívia, mas o jogo seguinte é no Peru. Isso faz com que a CBF já descarte hipóteses de jogos no Sul e no Sudeste.

Manaus e Belém receberam vistorias nos últimos dias de equipes da Conmebol, que avaliam as condições dos estádios. Neste caso, Arena da Amazônia e Mangueirão. A CBF aguarda o retorno dessas análises para bater o martelo.

A cidade que for deixada de lado para o jogo de setembro terá uma nova janela de oportunidade ainda em 2023, já que a seleção visitará a Colômbia em novembro. Neste caso, a partida em solo brasileiro será contra a Argentina.

Antes, em outubro, o jogo do Brasil como visitante é contra o Uruguai. Pela lógica da CBF, a cidade escolhida para o outro jogo daquele mês, contra a Venezuela, será na parte de baixo do mapa.

Expectativa para sexta-feira

A definição do local do primeiro jogo é uma das pendências sobre a mesa do presidente Ednaldo Rodrigues. A outra, ainda mais relevante, é quem será o técnico da seleção. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, prometeu dar na sexta-feira uma atualização sobre a situação do técnico da seleção.

Nos três amistosos do ano, o interino foi Ramon Menezes. Mas com o acordo verbal que a entidade engatilhou com Carlo Ancelotti, a CBF precisa de uma solução imediata que dure até o fim do contrato do italiano com o Real Madrid, em junho de 2024.

Próximos jogos do Brasil em 2023

Setembro

Brasil x Bolívia

Peru x Brasil

Outubro

Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil

Novembro

Colômbia x Brasil

Brasil x Argentina