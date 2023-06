Fluminense tem noite de vaias e explicações após classificação na Libertadores

Fernando Diniz, que estava suspenso no primeiro jogo após a divulgação das matérias, falou sobre o caso e saiu em defesa do grupo.

Depois desse vazamento, funcionários chegaram a ter uma reunião no CT Carlos Castilho para buscar quem estava dando as informações. Todos foram cobrados.

As matérias chegaram a servir de motivação para os atletas, que saíram em defesa do elenco. Internamente a pressão foi grande. O presidente Mário Bittencourt chegou a ofender um jornalista pelo caso.

Na última semana, diversas notícias deram conta de que o relacionamento entre Marcelo e a maior parte do elenco é distante e de que o lateral teria certas regalias no dia a dia.

O tom das entrevistas após a partida foi de defesa do elenco e do ambiente tricolor.

O Flu empatou com o Sporting Cristal por 1 a 1. Mesmo com a vitória do River Plate, terminou em primeiro no grupo.

