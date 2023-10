Copa da Floresta: final já tem data marcada para acontecer; confira

Manaus/AM - O presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, confirmou a data da final da Copa da Floresta. A grande decisão da maior competição não profissional da Região Norte do país, entre as seleções de Urucurituba e Tefé, será realizada no dia 18 de novembro, na cidade de Urucurituba (a 207 quilômetros de Manaus).

Anteriormente prevista para ser realizada ainda em outubro, a final da Copa da Floresta precisou ser adiada, por conta da severa seca o estado do Amazonas, que influencia no transporte fluvial e no modo de vida dos povos tradicionais.

“Nosso compromisso com o povo amazonense vai além do futebol. A vida dos povos tradicionais está sendo afetada com o preocupante momento que vive nosso estado. Por isso, a prioridade agora é voltar os esforços para agir diante desta histórica estiagem e garantir que os esportistas da floresta tenham as condições possíveis para protagonizarem uma grande decisão, em Urucurituba”, afirmou o mandatário.

A Copa da Floresta deixou sua marca em sete municípios amazonenses, além da capital, e agora, chegou a vez da Terra do Cacau receber a histórica competição. Com a definição da semifinal e a proximidade do encerramento da disputa, Rozenha reiterou a missão de impactar positivamente a vida do homem da floresta, por meio do futebol.

“A Copa da Floresta nada mais é que a congratulação do homem do interior, a inserção do guardião da Amazônia. E a edição de estreia da competição tem sido um sucesso. Com o apoio do Governo do Amazonas, das prefeituras e com a chancela da CBF, levamos de norte a sul do estado, uma estrutura nunca antes vista. Tivemos muitos desafios logísticos, sobretudo com essa estiagem que tanto afeta nosso estado, mas estamos cumprindo nossa missão. O fato é que a Copa da Floresta levou alento, levou esperança para o nosso povo”, completou Rozenha.

Decisão na Terra do Cacau

Dona da melhor campanha geral da competição, com 13 pontos conquistados, a seleção de Urucurituba terá a vantagem de disputar o título da Copa da Floresta, em casa, diante da torcida urucuritubense.

Com informações da assessoria