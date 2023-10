Seleção: Vanderson e Lodi são cortados, e Diniz chama dois novos laterais

Diniz já havia perdido Caio Henrique, também do Monaco, e Raphinha, do Barcelona. Para seus lugares, os escolhidos foram Guilherme Arana (Atlético-MG) e David Neres (Benfica).

A CBF anunciou nesta sexta-feira (6) o corte de Vanderson e Renan Lodi. Eles estavam convocados para os jogos do Brasil contra Venezuela e Uruguai, nos dias 12 e 17, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-direito Vanderson, do Monaco (França), e o lateral-esquerdo Renan Lodi, do Olympique de Marselha (França), foram cortados da seleção brasileira.

