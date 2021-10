Contra o Cuiabá, Flamengo deve ter reforços na equipe titular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo deve contar com vários retornos neste domingo (17), contra o Cuiabá, no Maracanã, a partir das 20h30, na sequência da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Convocados para jogos das Eliminatórias, Isla, Everton Ribeiro e Gabriel estão de volta e devem reassumir suas posições no time titular.

Outros que voltam a ficar à disposição são Diego e Gustavo Henrique, ambos recuperados de lesões -a tendência, porém, é que fiquem entre os reservas. Além deles, Vitinho, suspenso contra o Juventude, é outro provável reforço para o time principal.

Com as novidades, o Flamengo deve entrar em campo no domingo com a seguinte escalação: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabriel.

O Flamengo é vice-líder com 45 pontos. Tem dois jogos a menos que o Atlético-MG, mas segue 11 pontos atrás do líder. A equipe de Renato Gaúcho ao menos vem fazendo a sua parte para encostar nos mineiros: nas últimas duas rodadas, venceu Fortaleza, fora de casa, e Juventude, no Maracanã, e tem agora mais uma partida em seus domínios para confirmar a intenção de brigar pelo título.

No primeiro confronto com o Cuiabá, a equipe carioca levou a melhor ao vencer por 2 a 0, na Arena Pantanal. Os gols foram marcados por Pedro e Thiago Maia. O Cuiabá é o nono colocado e vem de vitória sobre o Sport.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (17)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)