Contra o Cruzeiro, Diniz tenta superar frustração de estreia pelo Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Diniz terá que colocar em prática no Vasco, mais do que nunca, seus conhecimentos adquiridos em sua graduação em psicologia, que decidiu cursar para curar as angústias e sofrimentos que o futebol lhe trouxe em sua época de jogador, como ele próprio já revelou.

Com o desafio de subir um time que ainda não engrenou, o treinador assumiu o comando nesta semana e encontrou um elenco pressionado, que foi alvo de protestos em 2021 e que, na quinta-feira (16), se frustrou com o empate sofrido para o CRB, em Maceió (AL), aos 46 minutos do segundo tempo.

O jogo era tratado como de seis pontos em função da equipe alagoana estar no G-4. O resultado manteve o clube cruzmaltino em situação delicada em se tratando de acesso à Série A, faltando agora 14 rodadas para o término da Série B. A arrancada precisará vir às 16h deste domingo (19), contra o Cruzeiro.

"Não tem uma outra coisa a fazer a não ser pensar no Cruzeiro. Tem a frustração pelo resultado, mas tem o lado positivo de os jogadores saberem que conseguiram executar. O Vasco tem de partir disso que fizemos hoje para melhor. Temos um clássico e vamos fazer de tudo para ganhar", declarou Diniz.

O adversário da vez é outro gigante que patina na Série B, com 30 pontos, apenas três a menos que o Vasco, e ocupando a 12ª colocação, duas abaixo do rival carioca. Além disso, o time celeste também tenta superar agora frustração sofrida já no fim de seu último compromisso na competição.

Na quinta, contra o Operário-PR, Marcelo Moreno fez aos 51 do segundo tempo o que seria o gol da vitória, mas um revisão tumultuada do VAR anulou o tento e decretou o empate em 1 a 1, o que gerou revolta de cruzeirenses —Vanderlei Luxemburgo, inclusive, foi expulso e estará suspenso contra o Vasco.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (19)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Transmissão: TV Globo, SporTV e Premiere