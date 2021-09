Invicto há 6 jogos, Inter já 'olha para cima' e ganha identidade no Brasileiro

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional chega ao duelo com o Fortaleza às 11h deste domingo (19) já sob uma mudança de perspectiva dentro do Campeonato Brasileiro. Invicto há seis partidas, o time colorado encontrou identidade e se vê pronto para voos mais altos.

"Agora começamos a olhar para cima, para a zona da Libertadores", disse o técnico Diego Aguirre ao final do confronto com o Sport na rodada anterior, em Recife, em que o Inter não atuou bem, mas conseguiu garantir um 1 a 0. "Muda muita coisa com essa vitória, não é qualquer vitória, é importantíssima."

O triunfo simples foi o terceiro na fila de seis partidas de invencibilidade. Além do Sport, o clube colorado bateu Fluminense e Flamengo, além de ter empatado com Atlético-GO, Cuiabá e Santos. Ao levar em conta também a Libertadores, o time perdeu apenas uma vez nos últimos 11 jogos, contra o Athletico-PR.

A estatísticas também já evidenciam a nova identidade encontrada pela equipe. O Inter abandonou o estilo de Miguel Ángel Ramírez, seu técnico anterior, que marcava muitos gols e sofria na mesma medida. Agora, a defesa é sólida e o caminho para o ataque é a transição em velocidade.

Em quatro dos últimos seis jogos, o Inter não sofreu gols. Neste recorte de partidas, a rede da meta de Daniel foi estufada apenas quatro vezes, duas pelo Santos e outras duas pelo Fluminense. No sentido contrário, o time colorado fez 11 gols, média de quase dois por compromisso.

"Tenho certeza que vamos apresentar um futebol ainda melhor, como foi contra o Flamengo, o Fluminense, e até em jogos que não ganhamos. Temos que continuar pegando confiança. O Inter está em uma fase positiva, estamos tentando ser protagonistas e estar nas posições que queremos", disse Aguirre.

Isso se reflete na classificação: o clube colorado pulou para o nono lugar ao final da 20ª rodada, agora com 26 pontos, apenas três a menos que o Corinthians, então sexto colocado —o time alvinegro, no entanto, assim como Fluminense e Cuiabá, logo à frente do Inter, tem um jogo a mais que os colorados.

Agora na 21ª rodada, contando com resultados combinados, é possível até que o Internacional chegue ao tão sonhado G-6. Em partida no Beira-Rio, contra o Fortaleza, o time colorado poderá ter Dourado e Palacios, que cumpriram suspensão. Taison, em recuperação de lesão, segue vetado.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 11h (de Brasília) deste domingo (19)

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Transmissão: Premiere