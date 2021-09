Grêmio busca revanche em campo contra o Flamengo após vitória nos bastidores

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio perdeu suas últimas duas partidas contra o Flamengo e viu o time rubro-negro avançar à semifinal da Copa do Brasil com placar agregado muito favorável, mas mantém certo ânimo para o reencontro às 20h30 deste domingo (19), agora pelo Brasileiro.

Isso se deve a uma vitória que o clube gaúcho considerou mais importante nesta semana —diante, claro, do duelo já praticamente decidido a favor do Flamengo desde agosto, quando venceu por 4 a 0 o jogo de ida: o efeito suspensivo para a liminar que permitia ao clube rubro-negro atuar com torcida no Maracanã.

Na prática, o time gremista pode buscar revanche no Brasileiro, naquele que é considerado, há dias, um jogo-chave para a equipe de Felipão. Com 19 pontos, o time gaúcho tem chance matemática de sair pela primeira vez da zona de rebaixamento do Brasileiro.

No meio da semana, o Grêmio viajou ao Rio de Janeiro para atuar contra os flamenguistas dentro e fora de campo. No gramado do Maracanã, Felipão escalou um time com apenas quatro titulares desde o início. Uma estratégia para preservar a equipe de olho no Brasileiro.

Fora do estádio, a diretoria fez visita à sede da CBF e ganhou apoio de peso na busca por efeito suspensivo da liminar do Flamengo, em nova petição coletiva. Em determinado momento da quarta (15), o Grêmio chegou a alimentar expectativa de obter resposta do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) antes mesmo do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, o que não se concretizou.

A diretoria gremista, ainda assim, assistiu ao duelo confiante de que o STJD acolheria o novo pedido dos clubes contra a liminar do Flamengo —sob pena de a articulação para adiar a 21ª rodada do Brasileiro sair do papel, com apoio da CBF.

Do fato para a simbologia, o efeito suspensivo reforça o discurso do Grêmio de que a partida válida pela 21ª rodada do Brasileiro será diferente. A meta interna é apresentar desempenho semelhante ao do primeiro tempo do jogo de ida da Copa do Brasil, em Porto Alegre, mas com regularidade depois do intervalo.

O Flamengo, por sua vez, tenta manter o embalo visto desde a chega de Renato Gaúcho e agora aguarda reunião do conselho técnico da Série A marcada para o próximo dia 28 para poder voltar a contar com torcida em seu estádio —por ora, o time irá acatar a decisão do STJD sem contestações.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (19)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere