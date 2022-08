Conmebol multa Flamengo em mais de R$ 200 mil por uso de sinalizador

CONMEBOL e as consequências que do mesmo possam advir.

presente procedimento, será aplicado o disposto no Art. 31 do Código Disciplinar da

5.1.3 do Manual de Clubes da CONMEBOL Libertadores 2022 e artigo 8 do Protocolo de

AMERICANOS) pela infração aos artigos 9 e 10.2 literal c) do Código Disciplinar e ao

Segundo a decisão da Comissão Disciplinar da Conmebol, a infração do Flamengo se enquadra no artigo 10.2 literal c) em concordância com o artigo 19 literais e) e g) do Código Disciplinar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.