Conmebol dará prêmio de até R$ 5,2 milhões aos campeões nacionais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol, na tentativa de aumentar o nível das competições de seus dez países filiados na América do Sul, anunciou que dará um prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) aos clubes que se sagrarem campeões nacionais.

Esta quantia, segundo a entidade, poderá ser dividida caso duas competições locais abram vaga direta para a fase de grupos Libertadores. É o caso do Brasil, que dá aos vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil este tipo de bônus.

A transferência do valor será feita da Conmebol diretamente às federações envolvidas —como a CBF e a AFA, por exemplo. Os órgãos nacionais serão responsáveis pelo repasse do dinheiro.

Até o momento, duas equipes já receberam US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões) cada: o Libertad, campeão do Torneio Apertura no Paraguai, e o Atlético Nacional, que venceu o mesmo torneio, porém na Colômbia.

O Boca Juniors também terá direito ao prêmio, já que faturou, em maio, o título da Copa da Liga Profissional na Argentina.