Confronto entre Vasco e Audax reúne mais de 21 mil pessoas na Arena da Amazônia

Palco da Copa do Mundo, o estádio recebe seu segundo jogo válido pelo Campeonato Carioca de 2024. O primeiro foi em janeiro, entre Flamengo e Audax, com mais de 40 mil torcedores presentes, a disputa marcou a abertura da temporada de jogos na Arena da Amazônia.

A última vez que o clube jogou na Arena da Amazônia foi em 2022, contra o Guarani, pela Série B. O time carioca também esteve presente na Arena em outros campeonatos, como: Taça Guanabara e Semifinal do Carioca em 2016 e Campeonato Brasileiro em 2019, a partida marcou o retorno do Vasco à capital amazonense após dois anos.

Manaus/AM - A Arena da Amazônia Vivaldo Lima recebeu nesta quinta-feira (08) o confronto entre Vasco e Audax pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2024. A disputa terminou com o placar de 1 a 0, registrando um público de 21.995 pessoas e uma renda de R$ 2.931.940.

