Confira o que assistir nas Olimpíadas de Tóquio na TV

FIQUE DE OLHO: Após a boa vitória sobre a Alemanha na estreia, a seleção masculina encara a Costa do Marfim às 5h30 para manter a liderança do grupo

FIQUE DE OLHO: Uma das maiores esperanças de medalha de ouro do Brasil, o surfe estreia com as primeiras regatas e Gabriel Medina e Ítalo Ferreira estão confiantes. No feminino, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima tentam surpreender as favoritas.

FIQUE DE OLHO: A seleção brasileira vai enfrentar uma das principais forças do mundo no esporte

