Embalado, Palmeiras defende tabu no confronto contra Fluminense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras terá neste sábado (24) um rival ideal para manter a boa fase e seguir confortável na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde vai receber o Fluminense, às 19h, no Allianz Parque, onde o time carioca nunca venceu uma partida.

Desde a inauguração do estádio, em 2014, foram sete duelos entre os dois clubes na arena palmeirense e dos donos da casa venceram todos. Além disso, marcaram 17 gols e sofreram apenas três.

Dentro desse histórico está uma partida pela semifinal da Copa do Brasil de 2015, conquistada pelo time alviverde posteriormente, em decisão contra o Santos. Antes da final, o Palmeiras passou pelo Fluminense nos pênaltis, 4 a 1, depois de ter vencido no tempo normal por 2 a 1, devolvendo a derrota no jogo de ida.

A última vez que o Tricolor carioca voltou para o Rio com uma vitória sobre os palmeirenses foi em abril de 2014, pela segunda rodada do Brasileiro daquele ano, quando fez 1 a 0 no jogo disputado no Pacaembu.

Além do retrospecto amplamente favorável em casa, o time de Abel Ferreira vem de uma sequência de oito jogos com 100% de aproveitamento, entre seis duelos pelo Nacional e dois pela Copa Libertadores.

No torneio continental, o time avançou às quartas de final, fase em que vai enfrentar o São Paulo. Já no Brasileiro lidera com 28 pontos, três a mais do que o Atlético-MG, que encara o Bahia, no domingo (25), às 11h, em Belo Horizonte.

Para o duelo com o Flu, Abel Ferreira segue sem poder contar com o zagueiro Luan e o atacante Rony, que estão em processo de transição física após se recuperarem de lesões, assim como o também atacante Luiz Adriano, em recuperação de um edema no joelho direito.

O treinador português, aliás, é outro que não poderá estar no jogo. Com três cartões amarelos, ele terá de cumprir suspensão automática no Brasileiro.

A provável escalação do Palmeiras tem Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley e Deyverson.

Depois do confronto desta 13ª rodada, o Palmeiras terá uma semana livre para treinar até o próximo duelo, marcado para o sábado (31), contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Nacional.​

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)