Comemorando 38 anos de casado, Tite presenteia esposa no Qatar

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O técnico Tite completou 38 anos de casado na quarta-feira (30), e, mesmo concentrado com a seleção brasileira para a Copa do Mundo do Qatar, não deixou de presentear sua esposa Rose. A surpresa foi feita a distância.

Vídeo registrado pela nora de Tite, Fernanda Silva Bachi, postado no Instagram, mostra Rose recebendo um buquê de flores no hotel em que estão hospedados, em Doha. Quem entrega o presente a ela é o filho e auxiliar do treinador no Brasil, Matheus Bachi.

"Ela merece, ela merece!", canta a influenciadora Fernanda, durante gravação do stories.

"38 anos de casada hoje", completa Rose, que está junto com Tite desde 1984.

Não é de hoje que Tite costuma declarar seu amor por Rose, sobretudo em datas especiais para o casal. Além de citar costumeiramente sua esposa em algumas coletivas, tem histórico de cultivar um romance à moda antiga. Os presentes vão de flores até cartas.

"Tite é o último romântico", brincam nas redes alguns internautas.

Dentro das quatro linhas, a seleção brasileira joga na próxima sexta-feira (1), pela terceira e última rodada do Grupo G do Mundial, contra Camarões, às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.