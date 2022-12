Argentinos celebram classificação em antiga casa de Maradona

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Após estrear com zebra, a Argentina garantiu a classificação para as oitavas da Copa do Mundo, derrotando a Polônia por 2 a 0 na última rodada do grupo C e levando o país ao delírio. Em Villa Devoto, bairro da capital Buenos Aires, a festa foi na 'casa de Maradona'.

Os atuais proprietários de uma residência que outrora pertenceu ao antigo camisa 10 abriram os portões para fãs e torcedores argentinos assistirem à partida e, após a classificação, se transformou em uma festa que tomou proporções inesperadas, com direito a telão, piscina e muito churrasco.

Uma multidão vestindo camisas da Argentina, camisas de clubes argentinos e outros sem camisa tomou conta do jardim luxuoso e até da varanda da residência, com bandeiras, vuvuzelas e máscaras de Messi. Após o apito final da partida que selou a vaga da albiceleste, a festa foi generalizada no local. Os donos serviram mais de 80 quilos de carne e bebidas para todos os 'convidados' presentes.

Veja:

De acordo com informações da imprensa internacional, os atuais donos adquiriram a propriedade há menos de uma semana, e decidiram preservar o local, em uma espécie de tributo ao principal jogador do último título mundial da seleção argentina, na Copa de 1986.

A casa pertenceu a Maradona desde 1980, até ser comprada pelos atuais proprietário que, segundo reportagem da televisão argentina 'A24' são fãs do craque falecido em 2020 e têm planos de transformar o local em um hotel ou museu em memória ao legado de Diego.

Na última sexta-feira (25) completou-se dois anos da morte de Diego Maradona. No Qatar, campeões mundiais pela Argentina em 1978 e 1986, além do atacante búlgaro Hristo Stoichkov, que era amigo do craque, estiveram presentes em uma cerimônia de homenagem promovida pela Conmebol.

No sábado (26), a Argentina derrotou o México por 2 a 0 e se colocou em condições de brigar pela vaga no mata-mata, assegurada ontem (30). A Argentina, que se classificou como líder do Grupo C, enfrenta a Austrália nas oitavas de final, no sábado (3), às 16h -horário de Brasília- no Ahmad bin Ali Stadium.