Começa curso gratuito de Defesa Pessoal Feminina em Manaus

Manaus/AM - Um marco histórico para o esporte voltado às mulheres no Amazonas, o Governo do Amazonas disponibilizou, pela primeira vez, um Curso de Defesa Pessoal Feminina. A aula inaugural, realizada no último sábado (5), na Vila Olímpica de Manaus, reuniu 120 mulheres para aprenderem técnicas de luta e autodefesa.

Atualmente, os projetos esportivos da Sedel, vinculados ao Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), abrangem mais de 10 mil atletas, sendo 35% desse público composto por mulheres que praticam diversas modalidades. A primeira turma do Curso de Defesa Pessoal Feminina, conta com 120 alunas de diferentes idades, 90% delas nunca tiveram contato com a luta ou outro esporte.

O coordenador do Projeto Formando Campeões, Eric Tinoco, explica que o curso está dividido em quatro módulos. “Esse sábado o primeiro módulo foi voltado ao jiu-jítsu e contou com cinco monitoras gabaritadas, entre elas a faixa preta campeã brasileira, Waleska Castro, que já tem realizado um ótimo trabalho com mulheres no estado”, informou Eric Tinoco.

Entre as alunas da turma pioneira do Curso Defesa Pessoal Feminina estão Mayara Vidigal, 39 anos de idade, e sua filha Jeisa Vidigal, 13 anos, que possui autismo.