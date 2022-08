Com time misto, Inter busca retorno ao G4 contra Fortaleza na Arena Castelão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em visita ao Fortaleza, na Arena Castelão, o Internacional pode voltar ao G4, se conquistar a vitória neste domingo (7) e contar com tropeços de Athletico-PR e Flamengo. Atual sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos, o clube gaúcho vem de empate na Copa Sul-Americana contra o peruano Melgar.

O desafio será superar o time tricolor do pici, que garantiu a vantagem mínima contra o Cuiabá fora de casa na última rodada. O Fortaleza tem decepcionado como mandante, com apenas uma vitória, mas tenta iniciar uma sequência positiva para deixar a zona de rebaixamento —hoje está na 18ª posição, com 18 pontos.

Após a partida sem gols no Peru nesta quinta-feira (4), o volante do colorado, Gabriel, admitiu, em coletiva, que jogadores devem ser poupados no confronto de domingo. Afirmou, porém, que confia no elenco para vencer o Fortaleza e colocou o Campeonato Brasileiro como um dos objetivos da equipe.

A expectativa é que o técnico Mano Menezes escale o Internacional com reservas e dê alguns minutos para jogadores que precisam de ritmo de jogo. São os casos de Alan Patrick e Taison, que retornaram recentemente de lesão, e Braian Romero, que chegou ao clube em 29 de julho.

A provável escalação do Inter para enfrentar o Fortaleza tem: Keiller; Weverton, Kaíque Rocha, Vitão e Thauan Lara; Johnny, Liziero, Alan Patrick (Taison) e Estêvão; Pedro Henrique e Alexandre Alemão (Braian Romero).

O time misto colorado vai encontrar estádio lotado. Para reforçar a torcida no Castelão, a diretoria do Fortaleza promove promoção de ingressos com entradas a partir de R$ 10. Mulheres pagam meia-entrada. Mais de 32 mil pessoas confirmaram presença.

Depois de boa temporada no Brasileiro em 2021, quando acabou em quarto lugar, o Fortaleza luta para escapar do rebaixamento e se manter na elite do futebol brasileiro. Caso vença o Inter, pode alcançar os mesmos 21 pontos do Avaí, hoje 16º colocado.

Nesta janela de transferência do meio do ano, a equipe treinada pelo argentino Juan Pablo Vojvoda mexeu bastante no elenco. Apesar da saída importante de Yago Pikachu, artilheiro do clube na temporada, com 17 gols, vieram reforços.

O principal deles, Thiago Galhardo, não joga contra o Inter, que o emprestou ao Fortaleza. Estão disponíveis os volantes recém-contratados Lucas Sasha e Fabrício Baiano, o defensor Brítez, o meia Rómulo Otero e o goleiro Luan Polli, que brigam por lugar na escalação titular.

Vojvoda ainda contará com a volta do meio-campista Lucas Crispim, suspenso contra o Cuiabá. O técnico argentino teve a semana livre para treinamentos, o que não ocorria desde março, em função de compromissos na Libertadores e na Copa do Brasil.

O Fortaleza deve entrar em campo com: Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi e Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Ronald, Moisés e Romarinho; Robson e Silvio Romero.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 18h00 (de Brasília) deste domingo (7)

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Premiere