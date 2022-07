Com São Paulo na mira, Palmeiras encara sequência que já lhe deu trabalho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A decisão pela vaga nas quartas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño (PAR), passou e teve como resultado a classificação alviverde com uma goleada por 5 a 0. Mas não há tempo para respirar. Neste domingo (10), o Palmeiras encara o Fortaleza, às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Com dois pontos de vantagem para Athletico-PR e Atlético-MG, o time alviverse já se vê em outra decisão, pela manutenção da ponta do Brasileiro.

Para completar, na quinta-feira (14), o time joga a volta das oitavas da Copa do Brasil, com o São Paulo, que venceu o primeiro jogo, no Morumbi, por 1 a 0.

Pelo Brasileiro, na sequência, o Palmeiras, em tese, tem uma agenda menos complicada. Depois do Fortaleza, vêm Cuiabá (18), América-MG (21), Internacional (24), Ceará (30) e Goiás (6).

Com a exceção do Internacional, quinto colocado no momento, os demais adversários estão na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. No entanto, isso não necessariamente indica um caminho fácil para o clube alviverde. Nos últimos confrontos do Palmeiras com os adversários dessa sequência, o aproveitamento de pontos foi de 51%, mais de 10% pior que o atual rendimento do time palestrino no campeonato.

FINAL DO PRIMEIRO TURNO SE APROXIMA

Primeiro adversário da sequência, o Fortaleza venceu o Palmeiras nos dois confrontos do Campeonato Brasileiro em 2021. No primeiro turno, um jogo com cinco gols e duas expulsões, no Allianz Parque, terminou com vitória para o Fortaleza, em 3 a 2. No segundo turno, o time cearense venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Castelão. Mesmo ocupando a lanterna do Brasileiro, o Fortaleza fez boa campanha na Libertadores 2022 e não é um time a ser desprezado

Depois de enfrentar o São Paulo pela Copa do Brasil, o Palmeiras terá quatro dias para descansar antes de enfrentar o Cuiabá, em 18 de julho.

No Brasileiro do ano passado, o Palmeiras perdeu seu jogo contra o time do Mato Grosso, em casa, por 2 a 0. Mas venceu quando visitou o Cuiabá na Arena Pantanal, pelo placar de 3 a 1. Naquela ocasião, o time do Palmeiras jogava seu primeiro jogo após conquistar o tricampeonato da Libertadores, e entrou em campo com um time repleto de garotos da base.

O adversário seguinte será o América-MG. Em 2021, cada equipe levou a melhor em seus domínios. E a igualdade persiste, inclusive, nos placares. No primeiro jogo, disputado no Allianz Parque, o Palmeiras bateu o time mineiro por 2 a 1. No estádio Independência, o placar foi o mesmo, mas para o América-MG.

Até o momento, o Internacional representa o adversário mais bem colocado da sequência do time alviverde no próximo mês. No entanto, em 2021, o Palmeiras foi superior nas duas partidas contra o time gaúcho. Os placares dos jogos foram 2 a 1 para o Palmeiras, no Beira Rio, e 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz.

CHANCES DE RECUPERAR DESLIZES DO PRIMEIRO TURNO

Após o jogo contra o Internacional, o Palmeiras terá jogado metade dos jogos do Campeonato Brasileiro de 2022. A equipe de Abel Ferreira, então, reencontra o Ceará. Em 2021, o time cearense perdeu os dois jogos para o Palmeiras, pelos placares de 1 a 0, no Allianz, e 2 a 1, no Castelão.

Mas, em 2022, o Palmeiras iniciou sua campanha no Brasileiro perdendo para o Ceará.

O último time da sequência do próximo mês é o Goiás. No primeiro turno, a partida terminou em 1 a 1, no estádio da Serrinha. O gol do Palmeiras foi marcado por Rony.

Para a partida deste domingo, o time alviverde deve ser desfalcado pelos atacantes Gabriel Veron, que já foi ausência na última partida graças a um corte no pé direito, e Rafael Navarro, que lesionou a coxa direita contra o Cerro Porteño. É possível que Abel decida poupar outros nomes, com foco na partida pela Copa do Brasil. Se for o caso, o Palmeiras pode ir a campo com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Jorge (Piquerez); Gabriel Menino (Atuesta), Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Wesley, Rony e Breno Lopes.

O Fortaleza, por sua vez, ainda não poderá contar com Tinga, Robson e Landázuri, que continuam no departamento médico. O técnico Juan Pablo Vojvoda também tem como ausências confirmadas Juninho Capixaba e Ronald, que tomaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão, e Lucas Lima, que foi emprestado ao time cearense pelo Palmeiras e não pode atuar por questões contratuais. Portanto, uma possível escalação do Fortaleza tem: Marcelo Boeck; Ceballos, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Matheus Vargas, Lucas Crispim; Romero e Moisés.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (10)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere