Com Renato Gaúcho por telefone, Grêmio vence o Vila Nova-GO e espanta crise

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio voltou a vencer. Nesta sexta-feira (2), o Tricolor fez 2 a 1 no Vila Nova-GO, na Arena, em Porto Alegre (RS), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo não foi a estreia de Renato Gaúcho no reservado, mas o treinador comandou o time à distância e até orientou a entrada de Thaciano, que marcou um dos gols. O outro foi de Biel. Matheuzinho marcou para o Vila.

Com 47 pontos, o time gaúcho encerra uma sequência de quatro partidas sem vencer e pula para terceiro lugar. A manutenção da posição dependerá do resultado do Vasco, que pega o Brusque, neste sábado (3). O Vila Nova-GO soma 28 pontos e está em 17º.

O próximo compromisso do Grêmio será no domingo (11), contra o Vasco. O jogo vai marcar a estreia, de fato, de Renato Gaúcho. Já o Vila Nova-GO entra em campo na terça-feira (6) para encarar o Guarani.

O JOGO DO GRÊMIO

O Grêmio precisou apenas de dois minutos para abrir o placar. Pressionando desde o instante inicial, o time gaúcho contou com uma falha da defesa rival para marcar com Biel. Depois disso, a supremacia seguiu. Houve bola na trave e mais algumas chances.

Ainda assim, não foi o melhor rendimento. Sobraram erros de passe e construções apressadas. Perdendo muitas posses de bola, o time local se sustentou apostando em contra-ataques depois de pular na frente. E assim chegou ao segundo gol, numa arrancada em velocidade com conclusão de Thaciano após cruzamento.

O JOGO DO VILA NOVA

O Vila Nova sofreu um gol cedo numa falha da defesa. E não foi a única. O time de Allan Aal repetiu tentativas de sair jogando com erros de passe que proporcionaram chances ao Grêmio. Além disso, quando conseguiu atacar, deixou espaços às costas da zaga, sempre explorados em velocidade pelo time gaúcho. Suas investidas ofensivas se limitaram a boas ações em lances de bola parada. No segundo tempo, quando tinha dois atrás, a equipe passou a pressionar e descontou.

TÉCNICO REMOTO

Renato Gaúcho, anunciado nesta quinta (1), não esteve na Arena. A chegada dele a Porto Alegre está prevista para segunda-feira e a estreia será contra o Vasco, no dia 11. Mas o técnico comandou o time à distância. Depois de uma videoconferência com César Lopes, técnico interino, pela manhã, ele manteve contato por telefone com auxiliares e analistas do Grêmio durante a partida passando orientações enquanto acompanhava a partida do Rio de Janeiro, pela televisão. Partiu dele, inclusive, a orientação para entrada de Thaciano, que marcou o segundo gol.

GRÊMIO

Brenno; Edilson (Rodrigo Ferreira), Geromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa; Bitello (Thiago Santos), Campaz (Luca Leiva), Villasanti; Biel (Thaciano), Guilherme, Diego Souza (Elkeson). T.: César Lopes

VILA NOVA

Tony; Alex Silva, Alisson Cassiano, Rafael Donato, Willian Formiga (Railan); Sousa (Romário), Jean Martim (Matheuzinho), Arthur Rezende; Dentinho, Daniel Amorim (Rubens), Kaio Nunes (Hugo Cabral). T.: Allan Aal

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Savio Pereira Sampaio (DF)

VAR: Wagner Reway (PB)

Gols: Biel, aos 2min do primeiro tempo, e Thaciano, aos 17min do segundo tempo (Grêmio); Matheuzinho, aos 33min do segundo tempo (Vila Nova)