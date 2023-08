Com Neymar vendo do camarote, Al-Hilal decepciona e empata em dia de festa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar foi apresentado, mas não jogou e viu do camarote um decepcionante empate do Al-Hilal com o Al-Fayah (1 a 1) pelo Campeonato Saudita neste sábado (19).

Fashion Junior abriu o placar para o Fayah, após pedalar pelo lado da área.

Al-Hamdan fez 1 a 1 aproveitando rebote de chute de Michael, ex-Flamengo.

Michael também fez um gol, mas ele foi anulado pelo VAR por impedimento milimétrico.

Neymar, a maior contratação do Al-Hilal, foi apresentado em uma cerimônia com show de drones e fogos de artifício. Drones formaram sobre o estádio a imagem do rosto do brasileiro e de um card de jogo de futebol de videogame, com os atributos do atacante. A frase "Neymar is blue" encerrou a coreografia.

"Boa noite aos torcedores do Hilal, obrigado por essa recepção, por esse novo desafio, estou impressionado e muito feliz. Bem-vindo o maior clube maior desse país. Espero fazer parte dessa história e ganhar muito. Vou desfrutar, ser feliz. Certeza que farei todo o possível pra esse clube. Orgulhoso de ser Hilal", disse Neymar.

Neymar deu uma volta olímpica cercado por seguranças, acenou ao público e depois assistiu ao jogo ao lado do filho Davi Lucca e do goleiro marroquino Bono, também apresentado neste sábado.

O JOGO

No primeiro tempo, os brasileiros Michael e Malcolm comandaram o ataque do Hilal e tabelaram para criar as melhores chances do time da casa. Um gol de Michael com assistência de Malcolm foi anulado por impedimento. Minutos depois, o Fayah surpreendeu e abriu o placar com um belo gol de jogada individual.

Comandando pelo português Jorge Jesus, o Hilal deu o troco com outra boa jogada de Michael, que driblou pela direita e chutou forte. O goleiro deu rebote, que foi aproveitado por Hamdan para o empate.

O segundo tempo começou com o time da casa pressionando. A equipe caiu de ritmo, até assustou a defesa adversária, mas não conseguiu a virada. O Fayah quase faz o segundo com uma bola que atingiu travessão do goleiro Al-Mayouf.

Depois de vencer na abertura do campeonato, o Hilal agora tem quatro pontos na tabela. O time volta a campo na próxima quinta-feira, fora de casa contra o Al-Raed, partida que pode marcar a estreia de Neymar.