Mbappé marca, mas PSG empata com Toulouse e segue sem vencer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mbappé até tentou, mas PSG e Toulouse não saíram do 1 a 1 neste sábado (19) em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Francês.

Mbappé marcou o primeiro gol da equipe no Francês e Aboukhlal deixou tudo igual. Os gols foram marcados aos 16min e aos 41min do 2º tempo.

A partida foi a primeira oficialmente sem Neymar. O brasileiro se apresentou neste sábado à torcida do Al-Hilal, na Arábia Saudita.

O resultado faz o PSG ir à 8ª posição, com 2 pontos somados. O Toulouse vai à 3ª, com 4 pontos.

O PSG volta a campo no próximo sábado contra o Lens enquanto o Toulouse encara o Strasboug no dia seguinte. As partidas são válidas pelo Campeonato Francês.

O JOGO

PSG não assusta e Toulouse se fecha. Demonstrando paciência na posse de bola dentro de seu sistema ofensivo e focando em finalizações mais incisivas em direção ao gol, a equipe manteve o controle do jogo. No entanto, encontrou obstáculos ao tentar criar jogadas diante de uma equipe defensivamente compacta, estruturada em uma linha de cinco jogadores e que incomodava quando chegava ao ataque.

Outra cara no segundo tempo. A entrada de Mbappé e Dembélé nos lugares de Lee e Kangin, juntamente com Fabián Ruiz, mudou o jogo, especialmente para o PSG. A equipe passou a exercer uma pressão mais eficaz, alternando ataques entre as pontas esquerda e direita. Essa abordagem resultou finalmente na quebra do bloqueio defensivo imposto pelo Toulouse durante a primeira etapa da partida.

MBAPPÉ DE VOLTA

Kyllian está de volta, ao menos por enquanto. Após sua ausência durante a pré-temporada e a falta de participação no primeiro jogo da equipe francesa, o atacante não apenas entrou em campo no segundo tempo, mas também marcou um gol. Essa reviravolta adiciona mais um intrigante capítulo à contínua saga sobre sua permanência na equipe e a complexa relação com Nasser Al Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain.

GOLS E LANCES

jogo começa morno. Os primeiros minutos foram de jogadas criadas sem efetividade com a dupla Lee e Vitinha. Aos 20 Hakimi conseguiu trabalhar lance e soltou chute forte, mas Restes saiu bem para fazer boa defesa.

A segunda boa chance da equipe parisiense surgiu após cobrança de escanteio de Lee, com Marquinhos desviando e Hakimi chegando para levar perigo, mas Suazo apareceu para tirar a bola.

Caneta em Hakimi. O marroquino não aceitou caneta de Suazo e respondeu com falta e por pouco o camisa 2 do PSG conseguiu escapar do cartão amarelo.

Não foi gol. Zaïre-Emery marcou um golaço mas o bandeirinha sinalizou o fato de Lee ter iniciado a jogada em posição irregular.

1 x 0. Mbappé entrou na grande área, encarou um defensor e ficou no chão. O VAR foi acionado, assinalou penalidade e o francês converteu com tranquilidade.

Quase o segundo. Dembélé percebeu Restes adiantado aos 32 minutos e dispara um chute, porém a bola passou raspando pela trave, perdendo a chance de marcar.

1 x 1. O juiz viu falta de Hakimi em Aboukhlal para conter contra-ataque. Ele mesmo cobra e converte com categoria mandando no canto de Donnarumma.