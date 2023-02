Com Neymar apagado e cheio de desfalques, PSG é dominado pelo Monaco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Monaco venceu o PSG por 3 a 1 neste sábado (11), no estádio Louis II, com gols de Ben Yedder (dois) e Golovin. Zaire-Emery diminuiu pelos visitantes.

O resultado não muda o panorama do Campeonato Francês. Os parisienses são os líderes com 23 partidas disputadas, com 54 pontos, enquanto os donos da casa têm 47, em segundo.

De olho na Champions. Messi e Mbappé ficaram fora da partida, enquanto Sergio Ramos e Hakimi entraram no decorrer do jogo. Dos principais jogadores, somente Donnarumma, Marquinhos e Neymar estavam em campo. A partida contra o Bayern de Munique, na terça-feira (14), foi o foco do técnico Christophe Galtier.

O PSG entrou em campo com diversos desfalques e muito apagado. Do trio de ataque titular, só Neymar estava disponível e até começou a partida, mas chamou pouca atenção. No primeiro tempo, por exemplo, só deu uma caneta e um carrinho num adversário.

O primeiro gol Monaco aconteceu aos 3 minutos do primeiro tempo com Fofana. O jogador recebeu a bola no canto direito do ataque e abriu a chapelaria para cima de Bitshiabu. Após uma pequena confusão na grande área, a bola sobrou para Golovin, que mandou para a rede.

O Monaco estava mais ligado e abriu 2 a 0 em menos de 20 minutos. Depois, passou a administrar o jogo, até que o PSG fizesse o primeiro e esboçasse uma reação, mas não foi suficiente. A segunda etapa seguiu a mesma tônica: os parisienses com a posse e maior domínio, enquanto os donos da casa aguardavam a oportunidade de um contra-ataque.

Neymar e Vitinha discutiram. O camisa 10 queria um passe rápido para dar prosseguimento ao contra-ataque, mas o português segurou muito a bola, dando tempo para a defesa do Monaco achar o posicionamento em campo.

Donnarumma impediu que fosse goleada. O goleiro do PSG foi um dos poucos pontos positivos do time na partida.