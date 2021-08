Com muita chuva, Verstappen lidera treino classificatório para o GP da Bélgica

A primeira etapa dos treinos livres de hoje aconteceu na Bélgica com a pista molhada em boa parte do trajeto de 7km. Essa condição deve variar entre as corridas de hoje e amanhã. Após a primeira meia hora de corrida, Carlos Sainz chegou a reclamar que a pista estava muito mais molhada e que seria melhor investir em pneus para chuva.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.